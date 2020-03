Du live et des concerts en ligne

Sofa Festival Le label Warner France s’associe à la Fnac pour réunir les artistes à son catalogue autour du Sofa festival. Comme son nom le suggère, l’idée est de proposer une série de «concerts à la maison» interactifs, les 26 et 27 mars ainsi que les 2, 3 et 9 avril. Dès 15 h, il sera possible de suivre les prestations de 30 minutes d’une vingtaine d’artistes dont Alain Souchon, Renaud Capuçon, Keen’V, Sônge, Camille et Julie Berthollet, Charlotte Cardin, etc. En soirée: house party pour groover sur la table du salon. (fb) www.sofa-festival.fr

50 concerts du Montreux Jazz «À ce jour, la tenue du festival, du 3 au 18 juillet 2020, n'est pas compromise.» Le Montreux Jazz a donné jeudi de ses nouvelles. Dans le grand flou, le rendez-vous musical veut encore croire à ses chances. En attendant, l'équipe du MJF participe à l'effort collectif en mettant 50 concerts gratuitement à disposition en streaming. L'affaire se passe via le site Stingray Qello, principal pourvoyeur de concerts enregistrés en ligne. Le site du Montreux Jazz renvoie vers la marche à suivre pour bénéficier des prestations de Santana, Ray Charles, Wu-Tang Clan, Nina Simone, Marvin Gaye, James Brown, Deep Purple, Chic, The Raconteurs, etc., un extrait de l'abondante vidéographie musicale filmée par le festival (plusieurs concerts datent d'avant 1980) et publiée par Eagle Rock. Du solide, du classique.fb www.montreuxjazz festival.com

Vitrine romande La nouvelle plateforme virtuelle #culturacasa regroupe dès aujourd’hui les initiatives des institutions culturelles et artistes romands pour rester en contact avec leur public. Cette vitrine est l’initiative de la Ville de Lausanne, qui voulait créer un portail réunissant les multiples démarches lancées sur les réseaux sociaux, sites internet, médias et autres supports numériques depuis le début de la crise du coronavirus. Spectacles, concerts, arts visuels, littérature, entretiens: tous les formats s’invitent dans les salons. (fb) www.culturacasa.ch