Adieu Edouard Aidans

À l’aise aussi bien dans la bande dessinée réaliste qu’humoristique, il était ce qu’on appelle un authentique auteur populaire. Disparu à l’âge de 88 ans, Edouard Aidans a définitivement posé ses crayons. Pilier des Éditions du Lombard, le dessinateur belge était l’auteur de quelques séries mémorables. Parmi celles-ci, Tounga, une sorte de super-héros de l’âge de la pierre, créé en 1961. Accompagné de son ami Nooun le boiteux, de la blonde Ohama et du tigre Aramh, ce vaillant représentant de la tribu préhistorique des Ghmours fit longtemps le bonheur de l’hebdomadaire «Tintin».

Au sein du même journal, Aidans anima aussi Marc Franval, un écrivain bourlingueur, et Les Panthères, un trio de détectives féminins. On le vit aussi s’atteler à une éphémère reprise de Bernard Prince, fameux aventurier dessiné initialement par Hermann, puis Dany. Scénariste à succès, Jean Van Hamme imagina pour lui la série "Tony Stark". En compagnie de Jean Dufaux, autre ténor de l'écriture BD, Aidans réalisa aussi la saga historique "La toile et la dague". Dans un registre différent et sous le pseudonyme d'Hardan, il avait abordé le registre coquin au milieu des années 90 avec "Les Saintes Nitouches". Au crépuscule de sa carrière, en 2007, il consacrera encore un album à la tenniswoman belge Justine Henin. Doué pour la transmission de son art, Edouard Aidans avait par ailleurs formé plusieurs dessinateurs, parmi lesquels Chris Lamquet et Magda. (24 heures)