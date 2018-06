Armistead Maupin, le gai chroniqueur raconte sa vie

«Il fallut un certain temps pour que les «Chroniques de San Francisco» décollent», écrit leur auteur dans son autobiographie, parue sous le titre «Mon autre famille». «Les lecteurs du «Chronicle» furent d’abord un peu déconcertés. On n’avait pas publié de fiction dans un quotidien depuis au moins un siècle.» L’auteur de ces fameuses «Chroniques» est Armistead Maupin, dont le nom étrange fait sourire tous ses lecteurs. Publiés dès 1971 sous forme de feuilleton, leurs premiers épisodes étaient – c’est lui qui l’écrit – «aussi fades qu’un repas servi à l’hôpital». Un jugement qui étonnera tous ceux qui ont dévoré ses livres écrits sur la base des articles du «San Francisco Chronicle».

L’ombre d’un papa réactionnaire

Cette saga formidablement vivante et loufoque a conquis des millions de lecteurs, francophones notamment, grâce aux traductions parues en France de 1998 à 2015. On n’oublie pas facilement l’immeuble sur Barbary Lane, propriété de l’extravagante Madame Madrigal, et la série de pittoresques locataires qu’elle y héberge. Anna Madrigal avait été un homme dans sa jeunesse. L’auteur ne le révèle pas tout de suite. Ce secret s’inscrit dans le suspense du feuilleton. Elle cultive de la marijuana chez elle et en offre à chacun de ses nouveaux locataires. Parmi ceux-ci, il y a des gays des deux sexes et toutes sortes d’autres gens représentatifs de la population californienne de cette époque. Le tout parcouru par un humour du genre anglais que l’on retrouve avec bonheur dans l’autobiographie de Maupin.

Cet auteur que l’on imaginait baignant depuis toujours dans le climat de San Francisco, libre de sa vie et ouvert d’esprit est en fait un enfant du Vieux-Sud de l’Amérique. Il est né en 1944 à Washington et a grandi à Raleigh, en Caroline du Nord, dans un milieu conservateur et ségrégationniste. Dans «Mon autre famille», il parle du lit de sa grand-mère, dont son père aime dire qu’il a été fabriqué «par des esclaves de notre famille». Ce père, appelé lui aussi Armistead Maupin, est un nostalgique du Sud d’avant la guerre de Sécession. Farouche républicain, il accueille avec fierté la nouvelle du départ de son fils pour le Vietnam, un épisode étrange de la vie d’Armistead. À l’abri des combats, il y accumule de très bons souvenirs, en revient indemne et accepte même d’y retourner, ce qui lui vaut d’être reçu par Richard Nixon à la Maison-Blanche!

C’est justement sur le chemin de San Francisco que l’ancien conscrit devenu journaliste s’arrête dans la capitale pour cette entrevue historique. Il vient d’être engagé au bureau d’Associated Press (AP) de la cité californienne. Un appel du destin qui va transformer le jeune homme, faisant peu à peu de lui un militant de la cause homosexuelle et un auteur à succès guéri pour toujours de son conservatisme natal. Il fera même son coming out auprès de ses parents en 1977, alors que le sujet n’avait jamais été abordé jusque-là en famille. Une famille restée fidèle à elle-même: «Au moment même où j’écris ces lignes, Tony (l’un des frères d’Armistead) fête l’ascension au pouvoir de Donald Trump et de ce que je considère comme l’instauration d’un régime fasciste à Washington, créant dans notre pays une fracture sans précédent depuis la guerre de Sécession.»

L’intérêt de «Mon autre famille» réside en grande partie dans la découverte de cette métamorphose opérée par une ville et ses habitants sur un homme bâti en républicain, en dépit de sa fantaisie et de sa curiosité. Son homosexualité, jusque-là vécue sans drame mais prudemment cachée, compte beaucoup dans son heureuse intégration dans la ville de Harvey Milk. Ce conseiller municipal ouvertement gay de San Francisco, assassiné en 1978 en même temps que son maire hétéro George Moscone, était quelqu’un qu’Armistead appelait par son prénom. «Harvey Milk et moi étions toujours en tête d’affiche des soirées organisées pour les collectes de fonds. Au cours de l’une d’elles, au Castro, j’avais présenté George Moscone à la salle et je l’avais surpris en l’embrassant sur la joue», se souvient l’écrivain.

Gynécologue bien foutu

Dans «Mon autre famille», Armistead donne des détails amusants sur l’évolution de son feuilleton «Tales of the City» (futures «Chroniques de San Francisco»): «Michael avait dragué un gynécologue bien foutu sur une piste de rollers et s’était offert une longue conversation avec lui dans son lit. (Le lit n’était évoqué qu’à travers l’indication de la présence des draps.) Mona, apparemment, avait autrefois vécu avec une petite amie qui était de retour en ville. Même Beauchamp, le mari de Dede, coureur de jupons notoire, paraissait passer pas mal de temps au sauna. En un rien de temps, le feuilleton semblait être devenu gay comme un phoque.»

Aujourd’hui Armistead est marié avec Chris. Il a publié en 2001 un roman, «Une voix dans la nuit», qui raconte la difficulté d’être le fils gay et démocrate d’un père homophobe et républicain. Pourtant, le vieil homme, à l’article de la mort, dira à Chris en laissant repartir les deux hommes: «Prenez bien soin de ce garçon, vous entendez?» «Ce n’était qu’une injonction de plus, donnée presque avec brusquerie, mais au moment de nos adieux, elle résonna comme une bénédiction», conclut Armistead Maupin.

