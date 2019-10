Astérix est né en 2 heures, dans l’urgence et la joie

«Asérix est né dans la joie. C’était de bon au­gure…» Ain­si s’exprime René Goscinny, posthume, dans un récent hors-série des «Cahiers de la bande dessinée», évoquant les premiers pas de son héros au cours d’un document d’archive. S’il assure qu’avec Albert Uderzo ils se sont «amusés comme des fous» en jetant les bases de leur série, le génial scénariste omet de préciser qu’Astérix a vu le jour dans l’urgence, improvisé en deux heures sur un coin de table. Retour sur une création fulgurante qui reste plus que jamais, soixante ans après ses débuts, une icône de la bande dessinée.

En 1959, Goscinny est âgé de 33 ans. Avec son alter ego Albert Uderzo, d’un an son cadet, il travaille sur la série «Oumpah-Pah», publiée dans le journal «Tintin». Succès mesuré pour cette excellente BD humoristique contenant en germe ce qui fera le succès d’Astérix plus tard. Tout en continuant à plancher sur «Oumpah-Pah», le duo songe à un nouveau projet… à mille lieues d’un irréductible village gaulois. Les deux auteurs font alors partie d’une petite équipe mandatée par le publicitaire François Clauteaux pour créer un nouveau journal pour les enfants, financé par Radio Luxembourg. Le nom de ce périodique? «Pilote».

Pour ce futur hebdomadaire, Goscinny et Uderzo ont imaginé une série en forme de fabliau animalier. L’adaptation du fameux «Roman de Renart». «C’était un projet idéal, car il m’offrait l’occasion de dessiner mon sujet de prédilection, les animaux», raconte Uderzo en 2015 dans le magazine «Kaboom». Plusieurs planches ont été élaborées. L’une d’entre elles, finalisée, prend place dans différentes prémaquettes du journal. C’est bien parti…

Sujet déjà abordé

Sauf qu’à moins de trois mois de la sortie du premier numéro de «Pilote», le dessinateur Raymond Poïvet («Les pionniers de l’Espérance») signale que le sujet a déjà été abordé une dizaine d’années auparavant par un autre bédéaste, Jean Trubert. Goscinny et Uderzo se regardent, consternés. Eux qui entendaient trouver un concept inédit se voient contraints de remettre l’ouvrage sur le métier. Et vite.

Les deux compères se réunissent de toute urgence chez Uderzo. Sur le balcon du dessinateur, en face du cimetière de Pantin, dans la banlieue nord de Paris, les pastis défilent et les cigarettes se consument. Goscinny demande à son complice de passer en revue les grandes périodes de l’histoire. Uderzo se lance: la préhistoire? Déjà fait. Alors, les Gaulois peut-être? Oui, les Gaulois, bon ça les Gaulois! Goscinny part au quart de tour. Bien sûr, Jacques Martin en a déjà représenté un: Alix. Mais c’est de la BD réaliste. Tout comme les onomatopées, les idées fusent au cours de cette séance intensive de brainstorming. Pendant qu’Uderzo réalise ses premiers croquis, Goscinny griffonne au Bic rouge des noms et des lieux sur une feuille A4 à petits carreaux. Astérix, Obélix, Panoramix et autre Assurancetourix figurent sur cette liste initiale, avec leur fonction: guerrier, livreur de menhirs, druide, chef, barde. Deux personnages, Avoranfix et Souletropix, ne verront jamais le jour. Le centurion Caïus Bonus apparaît, au-dessus d’une série de légionnaires emmenés par Marcus Sacapus. Jules César clôt cette énumération, où prennent place également quelques dieux gaulois – Toutatis, Belenos, entre autres – qu’invoqueront régulièrement nos héros. La potion magique est mentionnée, sous l’étrange appellation de «contrepoison».

À la fin des années 50, l’histoire de France ne s’intéresse guère aux Gaulois. Goscinny passe en revue ce qu’il a appris sur eux au collège de Buenos Aires, où il a effectué sa scolarité. Qu’a-t-il retenu? «Les druides, le gui, le ciel qui menace de tomber sur la tête.» Pas de quoi se lancer dans une série réaliste. Mais ça tombe bien, car les auteurs d’Astérix n’entendent pas donner dans la reconstitution historique. La preuve? Le petit Gaulois va se trouver doté d’un casque ailé, alors que ce couvre-chef ne correspond pas à la réalité des faits.

«Nous n’avions absolument aucune vocation pédagogique», explique Uderzo dans «Kaboom». Puisque la documentation fait défaut, les auteurs jouent avec les connaissances générales du grand public. «Nous en étions réduits à utiliser les manuels scolaires de notre enfance. Les huttes rondes que j’ai longtemps dessinées sont fausses, mais elles me viennent des cours d’histoire enseignés en primaire. On sait aujourd’hui que les habitations gauloises étaient carrées.» Avec le recul, Uderzo bat sa coulpe, lui qui a aussi commis l’erreur de dessiner des cheminées sur le toit de ses huttes. Mais sur le moment, comment démêler le vrai du faux?

Un antihéros

Astérix, Uderzo l’imagine comme l’un de ses précédents personnages, Arys Buck, créé en 1946: un grand blond, costaud en diable. Goscinny le voit tout autrement: «Je veux un petit bonhomme laid, un antihéros», souligne-t-il. Uderzo s’exécute, crayonne un nabot colérique, avec un gros nez. Mais comme il est têtu, il lui adjoint un balèze aux épaules carrées, qui va vite prendre du ventre. À ses débuts, Obélix porte une hache, avant de devenir livreur de menhirs.

Le premier numéro de «Pilote» paraît le 29 octobre 1959. Son sous-titre le présente comme «le grand magazine des jeunes». Sur sa trentaine de pages, deux tiers sont consacrées à du rédactionnel. On parle conquête spatiale, ascension de l’Everest, football. Astérix a droit à une page, tout comme les aventures des pilotes Tanguy et Laverdure, également dessinées par Uderzo. Assez rapidement, il va investir le quatrième de couverture, un emplacement privilégié. Publié en 1961, «Astérix le Gaulois», le premier album de la série, est tiré initialement à 6000 exemplaires. On connaît la suite…