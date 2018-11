«Avoir lu tant de livres m’a aidée à écrire»

Olivia de Lamberterie porte aujourd’hui sa «veste aux oiseaux», un talisman satiné et brodé qu’elle enfile pour déclarer la guerre à la mélancolie: «Tu ne m’auras pas!» clament les délicats volatiles parmi les fleurs. Alex, lui, portait des mocassins en requin dorés. Malgré ses pieds ailés, la mélancolie l’a rattrapé. Le frère d’Olivia s’est suicidé. Elle raconte ce drame dans son premier livre, «Avec toutes mes sympathies», pour lequel elle a remporté il y a quelques jours le prix Renaudot de l’essai. L’«apprentie-auteure», comme elle se qualifie elle-même, la journaliste de 52 ans, critique littéraire à «Elle», que l’on entend sur France Inter dans «Le Masque et la Plume», chroniqueuse sur Télématin, était de passage à Genève, à la Société de Lecture.

Votre livre raconte une quête: vous cherchez votre frère, qui s’est jeté du pont Jacques-Cartier, à Montréal, le 14 octobre 2015. En écrivant avez-vous (re)trouvé Alex?

Je ne sais toujours pas où il est, mais je sens qu’il n’est pas loin. Et là où il est, depuis la sortie de ce livre, il veille sacrément bien sur moi. Sa mort m’a apporté la certitude que la réalité ne s’arrête pas au visible. Pourtant, je suis hypercartésienne, et je ne suis pas zinzin!

«J’aurais traversé l’enfer en stop pour Alex». Écrire ce livre, pour vous qui avez été éduquée dans la pudeur des sentiments, c’était l’enfer?

Ce qu’il y a de plus difficile, oui. Parler de mon frère, j’ai adoré, ça le maintenait vivant. Mais parler de lui, c’était poser la question: qu’est-ce qu’un frère? Pour y répondre, je devais parler de moi-même. Je me disais aussi: pour que la littérature soit intéressante, il faut qu’il y ait un risque. Or le risque, pour moi, il était là, dans cette exposition personnelle. Je vis depuis quinze ans planquée derrière la vie des autres – et ça m’allait très bien. En écrivant ce livre, je me suis aventurée sur une ligne de crête entre la sincérité et la pudeur. Je me suis interrogée sur la gaieté, qui est pour moi une forme de politesse. Elle est une dignité, mais elle est aussi une aliénation. Comment surfer entre la fidélité à mon milieu et la transgression de le raconter?

Comment vos proches, ceux d’Alex ont-ils reçu votre livre?

Quand je l’ai eu fini, je n’avais signé aucun contrat, avec aucun éditeur. J’ai fait ce livre d’une traite, assez facilement paradoxalement, sans savoir à quoi il ressemblerait. Je n’avais qu’une seule volonté: en faire un objet littéraire, pas seulement un témoignage. Avec un petit côté universel. Je l’ai fini dans la nuit de samedi à dimanche et je l’ai envoyé à ma belle-sœur, à Montréal. Assez vite, elle m’a fait un texto avec une expression québécoise que j’aime bien: «Je pleure, je pleure, je me roule dedans». Puis un grand mail dans lequel elle me disait en substance: «C’est bien Alex». Elle l’avait retrouvé. Si elle m’avait dit «ce n’est pas lui», je n’aurais rien publié.

Vous avez fixé le souvenir d’Alex, vous qui dites «écrire pour prolonger les morts».

Au-delà du chagrin, ce que j’ai trouvé dégueulasse, c’est que la violence de sa mort lui vole sa vie. Dans la tête des gens, le suicide a à voir avec l’échec. Or mon frère, ce n’était pas ça. Ce qui l’a tué, c’est la douleur morale. C’est en cela que sa mort est scandaleuse pour moi.

Vous ne cherchez pas de responsable - les médecins par exemple, qui n’ont pas posé le bon diagnostic. Pas de colère?

Au contraire, j’ai une grande colère contre le corps médical! Mais Alex était très intelligent, très manipulateur aussi. Il ne s’est jamais abandonné aux médecins car il n’avait aucune confiance en eux… mais il s’est quand même suicidé exactement à l’heure de son dernier rendez-vous avec le médecin.

Vous avez souhaité «inventer une nouvelle manière d’être triste». Ce livre a-t-il apaisé votre chagrin?

J’ai beaucoup entendu cette expression qui me semble très moisie: «Il faut faire ton deuil». Elle est vide de sens pour moi. Quelqu’un m’a dit un jour: «Faire son deuil, c’est comme faire l’Italie. C’est aussi moche!» Dans la vie je suis plutôt quelqu’un de gai, de tonique. Pour mes enfants je ne voulais pas devenir sinistre. Mais j’ai aussi suivi mon intuition - et je ne me suis pas trompée: vivre à fond mon chagrin, l’expérimenter dans tous ses recoins si je voulais m’en sortir. Je me suis roulée dedans.

Le suicide de votre frère vous a éloignée des faux-semblants?

Oui. Il m’a laissé une aspiration à davantage de vérité. J’étais déjà rude avant, un peu rugueuse au fil des années, tout en restant très bien élevée. Mon frère disait souvent: «Mort aux cons!» Et moi je le dis après lui aujourd’hui.

Et ce prix Renaudot de l’essai, que vous apporte-t-il?

Mon frère était très festif, il aurait adoré être le roi de la fête. Après… J’ai, grâce à mon frère, beaucoup de distance avec tout ça. C’est le rouleau compresseur! Vous arrivez, on vous pousse dans une salle à manger, vous vous retrouvez face à dix jurés, extrêmement intimidée. Ils sont tous en train de prendre un repas sublime qu’à vous, on ne sert pas. C’est très curieux.

Dans les escaliers de Drouant, une jeune femme travaillant pour une radio m’aborde: «Pourquoi avez-vous écrit ce livre?» - «Pour mon frère». Je vois que ça la contrarie, je ne comprends pas pourquoi. Puis: «Mais au-delà de votre frère?» – «Et bien… pour ma famille.» – «Mais enfin, tous ces morts… il n’y a pas de message universel?» me dit-elle. Perplexe, j’essaie de noyer le poisson. Elle me regarde alors avec un air très méchant et me dit: «Mais enfin! Pourquoi Istanbul?» Et là, je comprends qu’elle me confond avec Valérie Manteau, qui a remporté le Renaudot.

Vous êtes critique littéraire depuis des années. Est-il plus difficile d’écrire quand on a lu tant d’excellents livres, tant de médiocres aussi?

Tant écrire, depuis tellement longtemps et sur tous les sujets – sauf la cuisine, ça, j’en suis bien incapable – cela m’a aidée. Ça m’a fait comme du solfège. Et un jour je me suis dit: «Eh bien ma fille, il faut écrire une symphonie maintenant!» Et il me semblait que j’avais quelques moyens à disposition. Avoir lu tant de livres, cela m’a aidée à écrire. Je sais comment ça marche. Et puis soudain avoir tant lu et tant écrit sur les autres, ça a fait sens.

Songez-vous déjà à un autre ouvrage? Que peut-on écrire après un récit pareil, qui vous laisse à l’os?

Oui, j’ai commencé tout de suite quelque chose d’autre. Pour mettre à distance le chagrin de ce livre. J’ai plein d’idées, d’envies. Écrire sur la vie des femmes aujourd’hui, car elles sont les plus courageuses. On a tout gagné en droits, mais on n’y arrive pas. Moi je n’ai pas réussi, en tout cas, je suis éreintée tout le temps! Mais c’est vrai, j’ai une vie riche et pleine. C’est aussi pour ça que je voulais inventer une manière gaie d’être triste.

«Avec toutes mes sympathies», d’Olivia de Lamberterie, Stock, 254 p.

