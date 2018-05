Bruno Pellegrino distingué par les libraires

Le Lausannois Bruno Pellegrino a reçu le premier Prix des libraires Payot dans la catégorie francophone pour «Là-bas, août est un mois d’automne» (Ed. Zoé). Son roman imagine, sur une base très documentée, le quotidien du poète et photographe vaudois Gustave Roud, dans la ferme de Carrouge qu’il partageait avec sa sœur Madeleine dans les années 60. Le reste de la famille a disparu, ne demeure qu’eux, duo atypique, et cette maison d’un autre temps. Le jury a apprécié «la délicatesse, tantôt nostalgique, tantôt malicieuse de son approche d’un «couple» insolite et touchant», mais aussi «la lumière jetée sur une œuvre raffinée mais puissante», détaille Joëlle Brack, libraire et membre du jury.

Né en 1988, Bruno Pellegrino fait partie du collectif AJAR. Il avait livré avec «Atlas nègre» (Éd. Tind) un récit de voyage au fil de la déroute sentimentale de son héros. En ce moment, il coécrit la série littéraire «Stand-by», avec Aude Seigne et Daniel Vuataz. Parmi les autres candidats en lice figuraient Max Lobe du côté romand, ou les Français Delphine de Vigan, Sorj Chalandon, Isabelle Carré ou Gaëlle Josse.

Pour la littérature traduite, les libraires ont distingué «Un jardin de sable» (Éd. Monsieur Toussaint Louverture), d’Earl Thompson (1931-1978), drame américain ancré dans la Grande Dépression. Les deux lauréats recevront 1000 francs chacun.

Plusieurs prix décernés par un jury de lecteurs sont nés récemment en Suisse romande, comme le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, ou encore le Prix du public du Salon du livre, en plus du Prix du public de la RTS. Les libraires de Payot ont voulu s’y mettre aussi. «À force de dévorer chaque année les nouveautés éditoriales et de parer les livres de beaux bandeaux rouges distinguant les lauréats des prix littéraires, nous avons eu envie de créer notre récompense», motive Joëlle Brack.

Le résultat sanctionne le choix de 200 libraires, parmi des romans francophones et traduits publiés entre août 2017 et mars 2018. (24 heures)