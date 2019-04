Bruno Pellegrino gagne le cœur des Lausannois

Le jury du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne a désigné son vainqueur mercredi soir au Théâtre de Vidy. Après Sébastien Meier (2015), Antoine Jacquier (2016), Silvia Haerri (2017) et Laurence Boissier (2018), c’est le jeune écrivain Bruno Pellegrino qui gagne la 5e édition, avec «Là-bas, août est un mois d’automne».

Son roman, librement inspiré de la vie de Gustave Roud (1897-1976) et de sa sœur Madeleine (1893-1971), nous plonge dans le quotidien de deux âmes solitaires, au milieu de la campagne vaudoise dès les années 60. Puissante, singulière et documentée, l’écriture de Bruno Pellegrino porte à la fois la complicité du duo et leurs souffrances – à l’image de l’homosexualité de Gustave Roud, difficile à gérer dans un petit village. Et les descriptions minutieuses de l’environnement et des objets décuple l’immersion dans leur intimité. «Je suis très heureuse du choix du jury, explique Isabelle Falconnier, chargée de la politique du livre à Lausanne. L’ouvrage de Bruno Pellegrino est un des plus littéraires de la sélection, ce qui n’a pas empêché au jury populaire de le trouver émouvant et passionnant.»

Aussi membre fondateur du collectif littéraire AJAR, le lauréat né à Morges en 1988 remporte la somme de 20'000 francs – la plus grosse dotation pour un prix strictement littéraire en Suisse romande – ainsi qu’une résidence d’un mois au Château de Lavigny. «Ce prix octroie du temps précieux à l’auteur, ajoute encore la responsable. De cette manière, on favorise la création littéraire.»

«Là-bas, août est un mois d’automne» Bruno Pellegrino Éd. Zoé, 224 p. (24 heures)