«C'est le même plaisir que les vendanges de ma jeunesse»

Bernard Pivot, premier journaliste à intégrer l’Académie Goncourt qu’il préside désormais, a vécu des dizaines de rentrées littéraires. «Elles me satisfont, je reste affamé de romans, confie le Lyonnais, 82 ans. Cet automne littéraire me donne le même plaisir que les vendanges de ma jeunesse. La vigne se montre parfois moins généreuse à cause de la grêle qui a abîmé le raisin, mais cela reste toujours une période de joie.» Sous l’expérience, l’homme de lettres et d’apostrophes, maître des bouillons de culture entre essais, théâtre et critiques, demeure modeste. «Outre les romans proprement dits, j’adore lire mes confrères. Déjà à l’époque d’Apostrophes… je me préparais durant juillet et août, puis je découvrais des éloges dithyrambiques sur des ouvrages que j’avais écartés!»

–Comment se dépêtrer, d’ailleurs, de plusieurs centaines de nouveautés?

–Lire. Et relire. Même si j’avoue ne pas aller jusqu’au bout des textes que je trouve mauvais. L’autre plaisir de la rentrée littéraire, c’est aussi d’observer cette scène. A mesure que la saison se profile, j’enregistre les rumeurs, je me délecte de découvrir soudain des alliances pour tel écrivain, des choix bizarres de rédactions, toute une comédie humaine des coulisses.

–Face à la montagne de livres, vous avez bousculé la manière de procéder au sein du Goncourt.

–Depuis une dizaine d’années, j’ai instauré l’échange de mails. Durant les vacances, nous nous passons nos notes. Et à chaque fois, je découvre des titres que j’avais délaissés, ou même abandonnés. Il faut alors les reprendre et j’avoue que parfois, je m’étais trompé. Comme mes confrères, d’ailleurs! L’unanimité reste rare, le seul cas «récent» date de 1970, avec Le roi des aulnes, de Michel Tournier.

–N’y aurait-il plus d’auteur de cette stature?

–Même pas. Jadis, l’Académie avait sans doute plus de cohérence, de cohésion. Nos nouveaux membres, Virginie Despentes ou Eric-Emmanuel Schmitt, sont par exemple issus de registres très hétérogènes. Cette diversité, c’est la démocratie. Et ses écueils. Parfois dans nos listes établies par scrutin, un titre demeure sans que personne, au fond, ne le désire vraiment. Le premier mardi de septembre, les Goncourt arrivent avec leurs dix prétendants. A chaque fois, c’est la sidération ou l’enthousiasme! J’éprouve d’ailleurs une réelle satisfaction si je «pose» cinq, six auteurs dans ces premiers délibérés. Vous savez, on part à la pêche... petits poissons et parfois, un beau brochet!

–Les premiers romans en hausse, est-ce une volonté de renouvellement?

–Oh, ces variantes de chiffres ne présentent pas une importance extrême. Les éditeurs se sont simplement montrés plus débonnaires ou coulants. Ils espèrent toujours toucher le gros lot. En somme, il est assez simple, même pas cher, d’éditer un roman. D’où ces «nouveaux» éditeurs qui arrivent sur le marché. Voyez le triomphe d’En attendant Bojangles pour cette petite maison de Bordeaux. Je suis d’ailleurs en train de lire leur nouvelle production. Bon, toutes les maisons ne connaissent pas le destin d’Actes Sud, qui a commencé tout petit à Arles, et voit sa patronne Françoise Nyssen finir en ministre de la Culture.

–A quoi attribuer la pérennité du roman qui demeure malgré tout?

–Le roman, c’est un genre increvable! Combien de fois la mort du roman a-t-elle été annoncée? Evidemment, le marché enregistre une baisse assez forte en cette année électorale. D’abord parce que la campagne s’est étirée sur six mois. Ensuite, avec tous ces coups de théâtre, les gens préféraient rester devant leur télévision qu’aller dans les librairies. Au-delà, des Chinois aux Américains, le roman possède toujours un énorme pouvoir d’attractivité. Non seulement il sollicite le plus de créativité en l’homme mais c’est une tentation facile. N’importe qui, avec un peu d’imagination, peut se lancer.

–Une «tendance» peut-elle vraiment se dégager dans une rentrée?

–Je ne crois pas beaucoup à de quelconques lignes de rassemblement. S’il y en a une, c’est la vague de «biographies déguisées», et elle ne date même pas d’aujourd’hui, plutôt de deux ou trois ans. J’apprécie assez d’ailleurs cette mode de l’enquêteur qui par le sujet choisi, la manière de procéder, se met en scène. Ça renouvelle le genre. Tiens, Un certain M. Piekielny, de François-Henri Désérable, m’a plu énormément.

–D’autres titres parmi vos favoris?

–J’ai un devoir de réserve. Je vous parle de Désérable car c’est mon papier de dimanche dans le JDD.

–2017, un grand cru?

–Certains de mes camarades Goncourt le pensent. Je suis plus dubitatif. L’an dernier me semblait meilleur. Rien ne se détache avec éclat comme l’ont pu être Les bienveillantes ou Les particules élémentaires. Notez, j’ai encore quelques livres à lire! (24 heures)