Caroline Coutau préside les métiers du livre

Directrice des Éditions Zoé depuis près de huit ans, Caroline Coutau est en plein déménagement. De Carouge, l’entreprise se déplace jeudi à Thônex, où elle a trouvé des locaux plus spacieux et mieux adaptés à ses activités. L’éditrice genevoise est jusqu’au cou dans les tris et les emballages. Ceci juste au moment de l’annonce de son élection à la présidence de l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (Asdel).

– Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette association?

– C’est une association professionnelle qui a la particularité de regrouper plusieurs métiers liés au livre en Suisse romande: diffuseurs, éditeurs et libraires. Ces trois domaines forment ensemble un comité central qui n’avait plus de président depuis quelque temps. L’Asdel n’a qu’un salarié, son secrétaire général Olivier Babel, dont le bureau est à Lausanne. Une association faîtière existe aussi en Suisse alémanique, la Schweizer Buchhändler-und-Verleger-Verband (SBVV), qui compte 470 membres et plus de dix salariés. Elle est basée à Zurich.

– De quand date l’Asdel?

– Elle existe depuis 2003, mais une Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande (SLESR) s’activait depuis 1866. En 1975, les associations professionnelles qui s’étaient créées au fil du temps ont formé une fédération, d’où l’Asdel est issue. Elle compte actuellement 110 membres dont on trouve la liste sur le site www.asdel.ch. Ses statuts stipulent qu’elle œuvre en faveur du marché du livre francophone en Suisse et du livre suisse à l’étranger. Dans ce but, elle représente les intérêts de ses membres auprès d’autorités et organismes culturels. Elle a aussi parmi ses objectifs de promouvoir la lecture et de favoriser la formation professionnelle et le perfectionnement de ses membres dans leur domaine d’activité.

– Quelles sont les réalisations récentes de l’Asdel?

– L’association met régulièrement sur pied des stands suisses romands dans plusieurs salons du livre francophones, à Paris, Montréal, Bruxelles, Alger… Elle a organisé la participation de la Suisse en tant que cohôte d’honneur à la dernière Foire du livre de Francfort. Elle agit auprès de l’Office fédéral de la culture pour obtenir un soutien aux éditeurs. Cette aide modeste pourrait être renforcée. Rappelons que l’Asdel a fait campagne lors de la votation du 11 mars 2012 en faveur de la loi fédérale sur la réglementation du prix du livre.

– Quels chantiers aimeriez-vous mener grâce à l’Asdel?

– Donner à la profession les moyens de mieux faire connaître la production éditoriale suisse francophone en France, qui est notre marché vital. Vanter les bienfaits de la lecture auprès des Suisses romands par des actions auprès d’eux et des campagnes publicitaires. Continuer pour cela à travailler avec l’Office fédéral de la culture et la Fondation Pro Helvetia. Il y a aussi le volet formation qui m’intéresse, car rien n’existe pour les éditeurs, alors que les libraires ont la leur. On pourrait envisager un module «formation à l’édition» dans un cursus universitaire. Collaborer ponctuellement avec l’association suisse alémanique SBVV.

– Vous sentez-vous à l’aise avec cette nouvelle casquette de présidente?

– Cela fait quinze ans que je suis dans le métier de l’édition, d’abord chez Labor & Fides, puis aux Éditions Noir sur Blanc, enfin depuis dix ans chez Zoé, dont je suis la directrice depuis 2011.

– À propos des Éditions Zoé, à quoi peut-on s’attendre pour la rentrée littéraire?

– Parlons du mois d’août. Nous publierons le nouveau roman d’Elisa Shua Dusapin, qui avait gagné plusieurs prix avec «Hiver à Sokcho». Dans «Les Billes de Pachinko», elle évoque ses grands-parents coréens réfugiés au Japon, et le voyage qu’elle aimerait faire avec eux dans leur pays natal. Une autre histoire de famille loin de la Suisse paraîtra sous la plume de Christian Haller, auteur suisse alémanique traduit en français. Dans «La Musique engloutie», il raconte un voyage en Roumanie sur les traces du passé de sa mère. Nous sortirons aussi en août l’épisode 4 de la saison 1 de «Stand-by», ce feuilleton cosigné par Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz. Plusieurs autres titres sont attendus de septembre à novembre, signés David Chariandy, Teju Cole, Bruno Pellegrino et Maxime Pietri notamment. (24 heures)