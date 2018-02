Carouge va ouvrir le premier hôtel dédié à la bande dessinée

C’est du jamais vu. Dès le 14 février, Genève disposera du premier hôtel entièrement dédié à la bande dessinée. Au Rondeau de Carouge, la crème des dessinateurs genevois a habillé les chambres et le lobby de l’hôtel Ibis Styles. Chacun son style, chacun son étage. Sur le thème du rêve, et sous l’ombre portée de Rodolphe Töpffer, le père de la BD, Zep, Frederik Peeters, Albertine, Exem, Tom Tirabosco, Eric Buche et Pierre Wazem ont laissé courir leur imaginaire.

Le résultat est magnifique. Pour chaque étage, les auteurs ont livré deux créations originales, qui ont été répliquées sur deux murs de chacune des chambres, proposées dès 130 francs la nuit. Inédit: pas de réception à l’entrée de l’hôtel. Le client peut choisir lui-même à l'accueil, selon les disponibilités, la chambre dans laquelle il souhaite passer sa nuit. L’ambiance BD est confortée par une vitrine présentant les coulisses de la réalisation de l'œuvre avec des notes sur l’auteur.

Développement suit. (24 heures)