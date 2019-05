Comment choisir un livre jeunesse adapté à son enfant?

Bandes dessinées, livres illustrés, petit ou grand format: les ouvrages pour enfants se multiplient à donner le tournis. Et ce n’est pas qu’une impression. La part de marché du secteur jeunesse en Suisse n’a cessé de progresser ces dernières années, passant de 13,5% à 17,5%. Les trois principales maisons d’édition helvétiques pour la littérature enfantine publient chacune 30 à 45 livres par an. Vincent Dominé, chef du Service jeunesse à Payot Lausanne, confirme la tendance: «Ce secteur est effectivement en croissance. Malgré un prix du livre plus élevé que chez nos voisins, les parents acceptent de payer pour un bel ouvrage.» Dans cette abondance de biens, chaque maman, oncle, marraine ou grand-père peut se sentir un peu perdu à l’heure de choisir un livre pour un enfant.

Le premier réflexe est souvent de regarder l’âge suggéré en quatrième de couverture. Malheureusement, il n’est pas toujours pertinent, voire parfois même controversé, confirment tous les experts. «C’est une norme commerciale pour les éditeurs, explique Damien Tornincasa, responsable du site internet Ricochet, consacré à la littérature jeunesse francophone et géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM). Il arrive souvent qu’il soit revu à la baisse par précaution.» Un moyen de détourner cette question est de se concentrer plutôt sur l’âge du héros, généralement plus vieux d’un an ou deux. «En réalité, il existe autant de profils de lecteurs… que de lecteurs. Et il serait dommage d’enfermer l’enfant dans des tranches d’âge précises. Pour un achat, je conseille toujours d’impliquer le jeune dans le choix de l’ouvrage et surtout de lui faire confiance. On peut toujours refermer un album s’il fait peur et prendre de la distance avec l’objet. Beaucoup plus facilement qu’avec une série télé ou un jeu vidéo.»

Nathalie Le Breton, ancienne coprésentatrice de l’émission «Les Maternelles» sur France 5 et auteure du «Guide des livres pour enfants pour parents curieux», milite, elle, pour des ouvrages qualitatifs et durables. «Il existe des albums que l’on peut découvrir à 2 ans puis à nouveau à 4 ans, qu’il soit cartonné ou pas. Tant qu’il est court.» Elle base ses conseils de lecture sur l’importance de créer un lien parent- enfant grâce au livre. Sa sélection (jusqu’à 10 ans environ) se classe par thématiques, comme la vie quotidienne, la famille ou encore les petites peurs. «J’ai plusieurs critères. D’abord, le livre doit m’accrocher. J’ai besoin de me sentir touchée d’une manière ou d’une autre par l’illustration ou le propos. Je privilégie ceux à vocation universelle plutôt qu’un texte qui colle littéralement à la réalité de l’enfant. «Au revoir grand-mère» de Mélanie Walsh (Éd. Gallimard Jeunesse) par exemple, aborde la mort, mais aussi plus largement le cycle de la vie. J’encourage à se détacher des ouvrages «pratico-pratiques», de privilégier le petit pas de côté et l’humour. C’est aussi l’occasion pour l’adulte de se remémorer ses madeleines de Proust, de retrouver son âme d’enfant et ainsi de créer un terreau d’échange où les émotions pourront être exprimées.»

Des thématiques plus larges

L’offre actuelle s’est libérée des anciens carcans. «On observe une plus grande liberté dans le propos et les thématiques, poursuit Damien Tornincasa. La famille conventionnelle d’hier s’ouvre par exemple à celle monoparentale, au divorce, à l’adoption. Les acteurs du secteur apportent également une plus grande attention aux stéréotypes, même s’ils ont encore la vie dure.» Le bureau romand de l’ISJM a ainsi réuni l’année dernière une bibliographie commentée – quelque 90 albums entre 2013 et 2018 – qui enrichissent les représentations du féminin et du masculin, «Filles & Garçons: tous les possibles – Suggestions de lectures pour la jeunesse». Preuve que l’effort est bien là.

Faire rimer lire avec plaisir revient comme un leitmotiv. Tout comme l’implication du parent dans la lecture, idéalement de manière régulière. «L’enfant n’est jamais aussi content que lorsqu’il peut passer un moment à trois: le livre, son père ou sa mère et lui», ajoute Nathalie Le Breton. Fait réjouissant, les jeunes lisent toujours. Selon les dernières statistiques françaises, la bande dessinée arrive en tête chez les 7 à 15 ans. Tandis que le roman prend l’ascendant auprès des 16 à 19 ans. La lecture reste un passe-temps important devant les jeux vidéo et le sport. Parmi les genres qui ont le vent en poupe, Damien Tornincasa cite le livre documentaire. «Face à internet, il a dû se réinventer, offrant aujourd’hui un soin particulier dans le graphisme.» Tout comme l’illustration romande, qui ose de plus en plus l’abstrait avec une patte artistique affirmée. «Le déséquilibre entre auteurs et illustrateurs s’est fortement réduit ces dernières années.»

www.ricochet-jeunes.org

«Le guide des livres pour enfants pour parents curieux» Nathalie Le Breton

Éd. Thierry Magnier, 189 p. www.notiseoton.com

L’accès à la littérature est devenu une priorité scolaire

Depuis plusieurs années déjà, promouvoir la lecture est devenu un enjeu culturel, politique et scolaire. Pour preuve, les derniers chiffres en la matière dans la francophonie montrent que 15 à 20% des enfants quittant l’école obligatoire sont considérés comme de «faibles lecteurs». «Ils rencontrent de grandes difficultés à comprendre un texte informatif», détaille Sonya Florey, professeure à la HEP spécialisée en littérature jeunesse. Dans le canton de Vaud, encourager la lecture a pris une dimension prescriptive en s’inscrivant en 2010 dans le nouveau plan d’études romand sous la mention «accès à la littérature». «La lecture a toujours été un enseignement phare mais désormais elle bénéficie de directives plus précises.»

Concrètement au cycle 1 (1e à 4e HarmoS), «un travail est proposé sur la manipulation du livre, la découverte de l’objet et de ses différents formats. Des visites de bibliothèques sont aussi organisées. Au niveau de la compréhension des textes, les élèves apprennent à écouter une histoire, à forger leurs goûts, etc.» Aux cycles 2 (5e à 8e HarmoS) et 3 (9e à 11e HarmoS), «les aspects liés à la compréhension et à l’interprétation sont renforcés, avec toujours une volonté de créer une culture du livre au sein des classes, par des dispositifs comme ceux des cercles de lecture par exemple.» Impossible de savoir précisément quels ouvrages les élèves vaudois lisent à l’école, puisque «les systèmes cantonaux n’imposent pas de listes», ajoute Carole-Anne Deschoux, également professeure à la HEP. Chaque enseignant choisit ses textes. «Cependant, en classe, pour les 10-15 ans, nous constatons que les narrations sont les plus présentes avec les récits de fiction.» Mêmes directives généralistes pour les fameux ouvrages «classiques» que chaque adulte se rappelle avoir lus sur les bancs d’école de son enfance. «Avec le foisonnement de la littérature jeunesse aujourd’hui, les éditions traduites et les livres plurilingues sont aussi des espaces légitimes à explorer. Le rapport à l’altérité devient un enjeu important à construire, notamment par rapport à l’hétérogénéité des classes», ajoute Carole-Anne Deschoux.

Lire avec une tablette n’est toutefois pas encore entré dans les mœurs de l’école vaudoise. «Actuellement, en classe, tous les supports sont en papier, alors que beaucoup d’enseignants utilisent les outils numériques pour préparer leur leçon. Cesla Amarelle, cheffe du département, a lancé un grand projet numérique. On peut supposer que la formation va évoluer et peut-être que les pratiques aussi, en y intégrant une réflexion de fond.» (24 heures)