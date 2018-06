Entre Jacques Brel et Jean Liardon, l’amitié est née en vol

Lorsque le journaliste Arnaud Bédat s’attaque à la rédaction du livre «Voir un ami voler» – les dix dernières années de la vie de Jacques Brel racontées au gré des souvenirs de son ami et instructeur d’aviation, le Vaudois Jean Liardon –, il écrit son témoignage de manière très séquencée, telle une suite de courts chapitres. «Je m’étais déjà dit que cette histoire pourrait tout à fait se prêter à une adaptation cinématographique», avoue-t-il.

Son pressentiment pourrait devenir réalité, puisqu’il confirme du bout des lèvres – «rien n’est encore signé, on est au tout début» – qu’une maison de production française s’intéresse de près à cette période particulière de la vie de la star détaillée dans l’ouvrage: ces années où Brel prend des cours d’aviation à l’école de Jean Liardon, à Genève, et son combat (ou sa fuite) contre la maladie qui l’emporta le 9 octobre 1978 à l’âge de 49 ans. Alors qui pour incarner à l’écran cette figure mythique de la chanson française? Dans le livre, Jean Liardon fait déjà référence à Garou, trouvant que sa voix mais aussi sa personnalité colleraient bien au personnage. Arnaud Bédat, lui, verrait bien aussi Stromae ou Mathieu Amalric.

Mais, avant d’imaginer l’avenir cinématographique de ces Mémoires, revenons sur leur genèse. Le journaliste a rencontré le discret Jean Liardon par l’intermédiaire d’un ami québécois commun. Le pilote vaudois a toujours été très peu disert sur l’amitié qui l’a lié à Jacques Brel jusqu’à sa mort. «Après un déjeuner à Genève, où Jean m’a évoqué toutes ces anecdotes, je lui ai dit qu’il y avait matière à écrire un livre. Je suis simplement arrivé au bon endroit au bon moment. Jean avait déjà 75 ans et commençait à se rendre compte que le moment était venu de rendre publics ses souvenirs», explique Arnaud Bédat. Hasard du calendrier, l’ouvrage est sorti en 2018, année des 40 ans de la mort de Brel.

Jean Liardon habite aujourd’hui à Dubaï et Arnaud Bédat à Porrentruy, les deux hommes ont choisi de se donner rendez-vous à Montréal en avril 2017. Pendant une dizaine de jours, chaque matin assis à une table de l’Auberge Saint-Gabriel, le duo a égréné les moments clés de ces dix années. «Après une heure et demie de discussion intense, nous allions nous balader en ville. J’ai un peu maltraité Jean, au début, lui demandant de commencer par le plus difficile: raconter la maladie, les dernières heures de Jacques, évoquer un homme qui souffre dans sa chambre d’hôtel. Je voulais obtenir de l’émotion brute tout de suite», reconnaît-il.

Sa plus grande découverte a été le côté déconneur de Jacques. «Même s’il a sorti un ultime album en 1977, il avait arrêté le tour de chant et se consacrait pleinement à l’aviation, à la mer et à sa vie aux Marquises.» Pour compléter le récit de Jean Liardon – «il y avait un trou d’une année» –, le journaliste s’est rendu lui-même dans ce coin sauvage de Polynésie où le chanteur a été enterré. Le seul moyen de rencontrer les derniers témoins qui ont côtoyé la star dans ce paradis où il pouvait passer incognito.

«Voir un ami voler» Jean Liardon & Arnaud Bédat Éd. Plon, 285 p. (24 heures)