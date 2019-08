Êtes-vous un mec bien? Un ouvrage propose de repenser sa masculinité

«Les hommes ont mené tous les combats, sauf celui pour l’égalité des sexes. Ils ont rêvé toutes les émancipations, sauf celle des femmes.» Les premières phrases du nouvel ouvrage d’Ivan Jablonka, «Des hommes justes», se révèlent incisives. Inspiré par le débat collectif autour mouvement #MeToo, lancé en 2017, mais aussi par le sujet de son précédent livre, «Laëtitia, ou la fin des hommes», l’historien français poursuit sa recherche sur l’égalité entre les hommes et les femmes. «Mon livre prolonge la réflexion, mais sous un angle plus théorique et plus positif: une fois diagnostiquée la «fin des hommes», il faut les faire renaître sous les traits d’«hommes justes». De quelles masculinités voulons-nous? C’est la question qu’il faut se poser aujourd’hui pour parachever la démocratisation de nos sociétés», commente-t-il.

L’ouvrage, composé de quatre parties, propose un questionnement sur l’essence même du masculin mais aussi sur la condition féminine à travers le prisme de la justice de genre. Au moyen de plusieurs approches issues de l’histoire, de la sociologie et des sciences sociales, l’auteur passe en revue toutes les sphères de la société, «famille, entreprise, religion, politique, ville, sexualité, langage», qui méritent progressions en matière d’égalité des genres. Ivan Jablonka n’exclut aucun champ d’investigation pour un résultat complet et accessible à un large public.

«Lutter contre le patriarcat en tant qu’homme, c’est souvent lutter contre soi-même»

L’historien, qui se définit lui-même comme féministe, prend part au débat sur l’égalité mais reconnaît aussi ne pas toujours faire juste. «J’essaie de mettre en œuvre dans ma vie les idées que je défends dans mon livre: masculinité de non-domination, masculinité de respect, masculinité d’égalité. Je ne dis pas que c’est facile, ni que je suis un modèle. Lutter contre le patriarcat en tant qu’homme, c’est souvent lutter contre soi-même. De fait, mon livre s’inscrit dans un parcours de genre. Enfin, je suis père de trois filles: les inégalités de genre me touchent aujourd’hui personnellement.»

«Les hommes doivent se définir autrement que par la conquête, la puissance et la violence»

À quoi ressemble la société idéale que défend Ivan Jablonka? «Une société où le sexe ne serait corrélé à aucune inégalité sociale. De ce point de vue, il reste encore beaucoup à faire. J’évoque aussi l’idée, aux côtés de l’égalité femmes-hommes, de la liberté femmes-hommes: les femmes doivent pouvoir concurrencer les hommes dans les lieux de pouvoir, mais les hommes doivent aussi se définir autrement que par la conquête, la puissance et la violence. Ce n’est pas aux femmes de se remettre en cause, mais aux hommes d’adopter d’autres modèles que la masculinité de domination.»

Ces derniers doivent renoncer à leurs privilèges dus à leur sexe, remettre en question l’éducation qu’ils ont reçue, leurs réflexes et habitudes pour reconnaître et défendre l’égalité de tous, peu importe son genre. Voici entre autres, quelques éléments de l’ouvrage qui contribuent à pérenniser l’harmonie entre tous. Êtes-vous prêts à devenir un mec bien, un vrai?