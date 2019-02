Fabrice Midal: «Il n’y a pas d’amour sans solitude»

Le mot qui revient le plus souvent dans la bouche de Fabrice Midal? «Niaiserie». Un terme que l’auteur et fondateur de l’École occidentale de méditation utilise pour qualifier diverses «injonctions de la société». Le «lâcher-prise» à tout prix d’abord, mais aussi «l’idée de l’amour fusionnel où l’on s’imagine que l’autre nous comprend parfaitement» et encore «la réduction de l’amour à la passion amoureuse». Nous voilà au parfum.

Mais pour que Fabrice Midal puisse vraiment rendre à l’amour sa dimension globale, il lui faut passer par les philosophes et les poètes. Débat à cœur ouvert, dans le lobby d’un hôtel en travaux, avec les fantômes de Platon, Aristote, Dante et Rilke.

Qu’est-ce que l’amour?

«C’est ce qui meut le ciel et les autres étoiles», selon Dante. Et c’est tout à fait ça: l’amour est ce qui meut le monde. On ne peut rien faire dans la vie si ce n’est par amour. Trois mouvements le composent: l’ouverture, la chaleur et un certain allant. On peut se trouver dans une relation dite amoureuse sans qu’il y ait de l’amour: la passion peut se révéler accaparement. Et on peut transmettre de l’amour dans une relation tout autre. Par exemple quand on aime son métier et qu’on le fait sans être forcé par des contraintes d’efficience. Qu’un prof, qu’un médecin ou qu’un boulanger ne puisse pas dire qu’il fait son métier par amour est juste insensé.

Et puis l’amour n’est pas confortable, serein, il faut arrêter avec cette niaiserie. C’est une forme d’embrasement qui donne à toute chose une autre lumière.

Vous penchez donc plutôt pour l’amour-passion?

Non. Même dans l’amitié, il y a une forme d’embrasement. Avec un amoureux, on se regarde dans les yeux et on s’embrase. Avec un ami, on regarde dans la même direction et on s’embrase. J’ai beaucoup souffert à l’époque d’avoir été prisonnier de l’idée que l’amitié, c’est l’amour moins le sexe. L’intensité des relations amicales est tout aussi bouleversante, même si elle n’est pas liée à l’éros. J’ai vécu des chagrins d’amitié aussi douloureux que des chagrins d’amour. Je ne vois même pas comment je pourrais vivre sans l’amitié, qui colore ma vie.

Vous êtes en couple depuis trente ans avec votre compagnon. Comment avez-vous surmonté les difficultés?

Les gens me demandent tout le temps de leur donner un «truc» pour réussir leur couple. Mais donner un conseil se révèle justement la pire chose que l’on puisse faire, car on empêche les gens de comprendre que le secret, c’est d’improviser dans la situation avec les ressources que l’on a à ce moment-là. On ne peut pas savoir la force que l’on aura. L’amour, c’est être prêt à l’aventure, accepter de ne pas savoir ce qui arrivera. D’ailleurs, ce n’est pas parce que l’on vit avec quelqu’un depuis longtemps qu’on le connaît. On n’en finit pas de découvrir l’énigme de son existence. C’est pour ça que l’on peut continuer à être émerveillé.

Celui qui évoque le mieux l’angoisse et les difficultés de l’amour, c’est le poète allemand Rainer Maria Rilke. Ça fait quinze ans que je le lis, presque tous les jours. J’ai rencontré des grands maîtres spirituels, mais c’est lui qui a le plus radicalement transformé ma vie. Ma citation préférée de Rilke, c’est celle-là: «Et si les dragons de notre vie n’étaient que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux?» C’est l’amour qui permet de nous transcender pour oser vivre notre vie et que les dragons deviennent des princesses.

«L’amour, c’est l’occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l’être aimé. C’est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu’appelle le large», écrit justement Rilke. C’est-à-dire?

L’amour nous engage à advenir pleinement, à devenir quelqu’un de meilleur par amour pour l’autre, estime Rilke, ce que je trouve absolument génial. Ce n’est pas de l’altruisme dont on nous rebat les oreilles, c’est de la solitude.

Rilke met en lien la nécessité de la solitude en amour. «Aller en soi-même et ne rencontrer personne pendant des heures, c’est à cela qu’il faut parvenir.» Pourquoi?

C’est qu’il n’y a pas d’amour sans solitude, sinon c’est du divertissement, une fuite. Vous vous accaparez l’autre sans être ouvert à lui, parce que vous êtes incapable de rester avec vous-même. C’est de la manipulation. C’est extraordinairement provocant, car nous avons l’habitude de considérer que la solitude est le contraire de l’amour, mais il a bien sûr entièrement raison. Je pense qu’aimer vraiment, c’est respecter la solitude de l’autre et sa propre solitude. Accepter que l’autre vous échappe, qu’il a une part de secret. Et vous ne cherchez pas à le percer, mais vous aidez l’autre à habiter cette part de secret qui est à la source de son existence.

Rilke estime qu’il vaut mieux aimer qu’être aimé. Et vous?

Rilke avait très peur qu’on l’aime, qu’on lui mette le grappin dessus. Moi pas. Je crois qu’il y a une manière d’être aimé qui allège, qui ne devient pas possession mais espace de transformation. C’est quand même une épreuve incroyable d’être aimé: vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on vous aime, il n’y a pas de raison. C’est commotionnant. On ne mérite jamais complètement d’être aimé, d’ailleurs.

Célèbre, vous recevez des témoignages d’affection et d’estime. C’est une façon d’être aimé?

Ça dépend. Il n’y a amour que quand il y a un rapport d’égalité. Quand les gens fantasment et me mettent sur un piédestal, je me sens mal à l’aise. Mais j’ai un très bon radar pour repérer les personnes qui sont dans l’amour ou pas. Dans la façon dont on dit bonjour, ou en échangeant quelques mots. (24 Heures)