Invitée vedette de Fureur de lire, Karine Tuil plaide la nuance

Au coup d’envoi de «Fureur de lire», jeudi soir au Théâtre Pitoëff, la manifestation accueillait Karine Tuil, lauréate du Goncourt des lycéens et du Prix Interallié pour son dernier ouvrage, «Les choses humaines». Dressant le portrait de la famille Farel, connue dans l’univers audiovisuel, dont le fils est accusé de viol, le roman décortique le monde médiatique, la culture de la performance. Il retrace avec un réalisme saisissant un procès pour viol.

La rencontre avec la romancière, menée par le journaliste de la RTS Jean-Marie Félix, commence après les discours d’ouverture et la lecture d’extraits par Vincent Kucholl, dont la performance épurée a mis en avant la justesse du texte et son ton parfois ironique. L’entretien démarre avec un retour sur les débuts du livre. Karine Tuil explique avoir eu un déclic avec l’affaire de Stanford, qui a fait scandale aux États-Unis en 2016 lorsqu’un étudiant accusé de viol avait écopé d’une peine très légère, afin que son avenir ne soit pas brisé. Pour s’informer, l’autrice a assisté à de nombreux procès pour viol afin de comprendre leur fonctionnement.

«Écrivain du réel»

L’écrivaine ne questionne pas seulement les rapports de force liés au sexe: «J’ai voulu montrer comment les codes culturels ont une influence sur la perception du viol», indique-t-elle. La même situation est ressentie très différemment par la famille Farel, accoutumée à une vie libertaire et privilégiée, et par la famille de la victime, d’un milieu religieux et pratiquant.

Karine Tuil se revendique «écrivain du réel». Ce qu’elle livre dans «Les choses humaines» reflète la réalité. Objectif: mettre le lecteur en position de juré durant le procès, face aux ambiguïtés de la nature humaine et lui faire «ressentir le malaise» de l’incertitude, pour reprendre les mots de la romancière. Elle ouvre ainsi le débat sur la nuance et la complexité des situations, relevés par les élèves amenés à décerner le Goncourt des lycéens : «Les jeunes s’interrogent sur ces questions, les hommes aussi ont participé à ces débats et se questionnent davantage», raconte la lauréate. La soirée aura permis de découvrir l’envers du livre de Karine Tuil, sans en dévoiler toute l’intrigue, même si Jean-Marie Félix révélait en partie la fin de l’histoire, agaçant momentanément le public.