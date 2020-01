Jérémie Gindre à l’aise d’île en île

Une guirlande de fanions aux motifs insolites pend au-dessus de la baie vitrée. Nous sommes dans l’atelier de Jérémie Gindre, inventeur d’histoires et d’objets, écrivain et plasticien, enseignant et bricoleur. Chandail rouge, jeans noir, la mèche aussi brune que ses yeux, le jeune auteur reçoit avec élégance et naturel.

Le local est dans un ordre impeccable: établi, divan, mezzanine, chaque recoin paraît sous contrôle.«Ce n’est pas tout le temps comme ça, confesse l’hôte de ces lieux. Tout dépend de la période.» Apparemment, celle-ci est propice au rangement. Orienté en direction de la pointe de la Jonction, l’atelier se trouve au premier étage d’un bâtiment de l’ancienne usine Kugler.

L’Arve arrive tout droit de Veyrier, commune pour laquelle Jérémie Gindre a créé des fanions remarqués. Une commande pour le nouveau centre communal du Grand-Salève. «Cette installation d’aspect festif égrène des dessins pas si énigmatiques que ça pour qui connaît bien Veyrier. Il y en a 28. L’un d’eux, par exemple, se pare du croissant et de l’étoile algériens et de deux crapauds rebondis. Pour rappeler que les préparatifs des accords d’Évian mettant fin à la guerre d’Algérie eurent lieu dans le plus grand secret à Veyrier, les batraciens du coin chantant pour assourdir les conciliabules…» Une histoire comme le romancier Gindre les adore.

L’attrait du village englouti

Celles qu’il imagine dans «Trois réputations» ne sont pas mal non plus. Le livre paru ce mois-ci chez Zoé en présente trois, dont deux évoquent des îles, mais pas que. Dans «Vie et mort de Jeannie Plantier», seuls une église et un vieux mélèze émergent du lac de barrage qui a englouti la vallée de Jeannie. «Je me suis inspiré de la création du lac de Serre-Ponçon, en France, achevé en 1961 après l’évacuation de plusieurs villages», explique Jérémie Gindre. «Dans le deuxième récit, «Vie et mort d’Epke Janssen», j’ai réuni deux endroits inspirants: une île déserte au large du Venezuela, où je suis allé autrefois en voilier, et le château en pierres de corail construit par un homme solitaire et peu amène en Floride.»

J’invite le lecteur à chercher les points communs cachés dans mes trois textes, comme on déniche les oeufs dans un jardin à Pâques Jérémie Gindre, Romancier

Le troisième personnage décrit dans ce volume est un mineur américain du désert des Mojaves, qui survit avec un trou dans la tête. «Vie et mort de Bill Ronson» est le titre de ce dernier chapitre. Chacun d’eux brosse le portrait d’un personnage hors du commun, asocial et déterminé, placé dans un univers où la nature joue un grand rôle. Sur le ton du récit oral, en toute simplicité mais avec précision, l’auteur capte l’attention du lecteur qui, en quelques phrases, voit, sent et ressent ce que le narrateur lui suggère.

Confidences faites à un chien

«J’ai choisi trois manières différentes de présenter le récit, précise Jérémie Gindre. La première, c’est un témoignage dans une émission de radio, la deuxième une sorte de conseil au touriste comme on peut en lire dans un guide de voyage, la troisième, des confidences faites à un chien. Ce sont trois destinées de gens peu fréquentables mais néanmoins attachants. J’invite le lecteur à chercher les points communs cachés dans ces trois textes , comme on cherche les œufs dans un jardin à Pâques. Je me suis beaucoup amusé à les placer par-ci par-là.»

Peu importe que le vrai bâtisseur du château de corail ait été Danois plutôt que Néerlandais ou que le modèle de ce bâtiment fou se situe sur la côte floridienne plutôt que sur une île du Venezuela. «J’aime transposer mes sources d’inspiration et les recontextualiser», confie l’auteur de «Trois réputations». «Le thème de l’arbre sacrifié, présent dans «Vie et mort de Jeannie Plantier», provient d’un fait réel ayant eu pour cadre les forêts de Colombie-Britannique au Canada. Pour attirer l’attention sur le bûcheronnage intensif, un militant écologiste avait tronçonné un noble conifère vénéré par les Indiens. Un acte désespéré et absurde, qui m’a touché par sa maladresse. On en retrouve la trace dans l’univers alpin français de Jeannie Plantier.»

Personnages presque légendaires

Pourquoi le titre «Trois réputations»? Jérémie Gindre l’explique ainsi: «La réputation, c’est le stade juste avant la légende. Mes personnages sont presque légendaires, tout au moins dans leur coin de pays, pour les gens qui leur ont survécu. On en parle encore, quelle que fut leur réputation...» La lecture des «Racontars arctiques» du baroudeur danois Jorn Riel, publiés en français de 1993 à 2009, a beaucoup intéressé Jérémie Gindre. Ils sont empreints d’un humour dont le Genevois n’est pas dénué. Ce qui donne à «Trois réputations» sa légèreté, malgré le tragique de certaines situations et le psychisme assez effrayant des principaux personnages.

«Trois réputations» Jérémie Gindre, Éditions Zoé, 123 p.