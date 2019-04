L‘exquise muflerie de Truffaut quand il persiflait en «voyou critique»

De nos jours, n’importe quel «likeur» se bombarde critique de cinéma sur la Toile. Mais dans les années 50 en France, la profession affiche encore des contours flous. Il s’agit à la fois de faire la réclame pour un film et d’éduquer le «cochon de payant» susceptible d’aller le voir. Du coup, les critiques s’étripent comme à la bataille d’Hernani, nimbés d’une aura d’initiés. Et tant pis si cette élite cède parfois à un snobisme d’intello étriqué. Même mauvaise, leur foi viscérale dans le septième art épate encore. Voir ainsi les premiers efforts d’un jeune homme de 22 ans, François Truffaut.

Dès 1954, la plume du futur cinéaste va flinguer et griffer sur plus de 500 chroniques. «Jeune voyou du journalisme» pour Autant-Lara, «critique à l’état furieux» pour Roger Nimier, «d’une bassesse inégalée en 20 ans de métier» pour Jean Delannoy, le ferrailleur provoque une rage qui étrangle la confrérie germanopratine. Truffaut sait pourtant aduler les films, «un acte d’amour qui fait faire de jolies choses à de jolies femmes». Il célèbre Chabrol, Ophuls, Gance ou Hitchcock, mais fustige Ford «le plus surestimé des cinéastes de seconde zone, un Saint-Exupéry qui n’aurait pas dépassé la maternelle».

Une sensibilité stylée transpire à chaque coup de sang. Le Festival de Cannes ne l’impressionne pas, bazar où pullulent les légendes usurpées, pas plus que la Mostra de Venise ne trouve grâce, «une foire à bestiaux». Conforté par son ami André Bazin, Truffaut ne se soucie pas de strass ou réputation. Lui qui visionnera jusqu’à 300 films par an, entend tirer une éthique, une morale même, des bobines de pellicule. Il faut cerner «le centre de gravité émotionnelle» dans une œuvre, pas la raconter. «Il n’y a pas de mauvais films, il n’y a que des réalisateurs médiocres.».

Cela le pousse à encourager à voir «Oasis» pour vérifier la nullité du metteur en scène Marc Allégret, «exceptionnellement peu doué», ou à continuer à suivre le travail de John Huston qu’il n’estime pas. À prendre la température de Kim Novak, «très lointaine de l’esquimau glacé des entractes». À écrire une nécrologie de «Mr Fureur de vivre» avec cette note insolite: «Vive le rock’n’roll qui débarrassera James Dean de ses admirateurs les plus disgracieux.» Le futur auteur des «400 coups» ne transige pas: «Entre la lâcheté et la muflerie, j’ai choisi la muflerie». Cécile Lecoultre

«Chroniques d’Arts-Spectacles 1954-1958», de François Truffaut, éd. Gallimard, 524 p