L’irrésistible descente aux enfers d’une impératrice

Elle avait tout pour elle. La fraîcheur de ses seize ans, de splendides yeux azur rehaussés de noir, et la moue faussement candide de celle qui sait comment faire craquer certains hommes. Fille du roi Léopold Ier, Charlotte de Belgique semblait appelée à un destin hors norme. De fait, lorsqu’au milieu du XIXe siècle, elle choisira d’épouser le fringant archiduc Maximilien d’Autriche, frère cadet de l’empereur François-Joseph, elle donnera l’impression d’entamer une irrésistible ascension vers les sommets de la royauté. Illusion et désillusion. Le conte de fées va rapidement tourner court. Broyée par de sombres rivalités politiques, snobée par sa belle-soeur Elisabeth - la fameuse Sissi, très éloignée de l'image qu'en donnent les films avec Romy Scheider -, trompée par un mari décevant, la malheureuse Charlotte se retrouvera balayée par la grande histoire, entre solitude et folie.

C’est la chronique de cette descente aux enfers que narrent avec brio Fabien Nury et Matthieu Bonhomme dans le premier tome d’un des albums les plus attendus de cette rentrée BD. «J’ai l’habitude d’écrire des récits cruels et violents, des histoires de gangsters, d’espions, de mercenaires», note Nury, coauteur des séries «Il était une fois en France», «Tyler Cross» et «Katanga», pour ne citer que quelques-unes des pépites malaxées par ce scénariste aux doigts d’or. Habile à camper des personnages troubles, doté d’un sens du dialogue percutant et doué pour l’humour noir, l’homme a flashé sur Charlotte, authentique princesse devenue malgré elle impératrice du Mexique en 1864. «Le mélodrame du Second Empire dépasse tout en termes de cruauté comme de souffle épique», relève-t-il, lui qui envisageait initialement d’écrire une simple histoire d’aventures.

En narrant à sa façon l'épopée véridique d’une aristocrate ballottée par des enjeux qui la dépassent, Nury a eu la main heureuse. Pour le plus grand plaisir de Matthieu Bonhomme, dessinateur dont le trait élégant a porté au sommet des séries telles que «Le marquis d’Anaon», «Messire Guillaume» ou «Texas Cowboys». Sans oublier l’excellent one-shot «L’homme qui tua Lucky Luke».

Parcourant le scénario de «Charlotte Impératrice», Bonhomme y a découvert «une ascension et une chute d’une ampleur incroyable». Il y avait, précise-t-il dans le dossier de presse qui accompagne l’album, «du Peckinpah et du Leone dans cette épopée. Mais on démarrait chez Visconti…». Tout pour réussir une bande dessinée qui sorte du lot, rehaussée par de subtils jeux de regards et un sens du cadrage impeccable. La nuit de noces entre Charlotte et Maximilien, qui ne montre rien mais suggère habilement un futur fiasco, atteint en ce sens des sommets. La suite tient toutes ses promesses.

«Charlotte Impératrice», par Fabien Nury et Matthieu Bonhomme. Ed. Dargaud, 72 p. (24 heures)