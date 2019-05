La Fête des Vignerons se déploie sur papier

Avant de faire vibrer l’arène veveysanne, le pouls de la Fête des Vignerons bat déjà dans les livres. Plusieurs d’entre eux sont ainsi fraîchement sortis de presse en prévision du Salon du livre, qui débute aujour­d’hui à Genève. La cinquantaine de poèmes signés Blaise Hofmann et Stéphane Blok, qui seront chantés par quelque 900 choristes durant le spectacle, sont à découvrir dans «Fêtes des Vignerons 2019. Les poèmes» (Éd. Zoé et Campiche). Le même Blaise Hofmann livre dans «La Fête» (Éd. Zoé) sa découverte de cet événement si particulier, depuis qu’il a été approché pour coécrire l’édition de 2019.

Enfin, dans «Jour de Fête» (La Joie de Lire), les textes du Morgien se déploient face aux illustrations de Fanny Dreyer pour faire vivre le rendez-vous à travers le regard d’une figurante de 11 ans. À noter encore une approche historique avec «La Fête des Vignerons de 1797 à 2019», de Sabine Carruzzo-Frey et Fanny Abbott (Éd. PPUR). (Les auteurs des diverses publications seront à Genève, sur la scène suisse, di 5 mai à 11 h.)

Autre invitée, la Maison d’Ailleurs, à Yverdon, nouera le dialogue entre deux mondes qui s’ignorent le plus souvent. Le projet «Quand le livre devient jeu vidéo» (sa 4 mai, 13-15 h, scène de l’imaginaire), invitera des développeurs romands à créer un jeu vidéo inspiré d’un livre qui leur sera «pitché» par sept éditeurs francophones. Une première version du jeu sera présentée à la fin août à Yverdon lors du Numerik Games Festival, et la mouture finale sera dévoilée lors du Salon de 2020. Sur le même thème, le musée yverdonnois a concocté l’exposition «Jouer le livre», à découvrir aussi sur la scène de l’imaginaire.

Du livre à l’écran, la transposition est plus commune. Les premières images de l’adaptation en film du roman «Le Milieu de l’horizon», du Lausannois Roland Buti, avec notamment Laetitia Casta, seront présentées à Genève lors d’une rencontre réunissant l’auteur, Caroline Coutau, directrice des Éditions Zoé, et Thierry Spicher, producteur d’Outside the Box (di 5 mai, 13 h, espace La Planque).

Enfin, une foule d’auteurs vaudois seront présents, de Bruno Pellegrino pour «Là-bas, août est un mois d’automne» (Éd. Zoé) à Antoine Jaquier pour «Simili-love» (Au Diable Vauvert) ou Quentin Mouron avec «Vesoul, le 7 janvier 2015» (Olivier Morattel). Mais aussi Alphonse Layaz pour son «conte historique» «J’ai vu le loup, le renard et la belette…» (Éd. de L’Aire), ou Michel Bühler, dont les chroniques publiées dans «Résistance» et «Le Courrier» ressortent réunies dans «L’autre chemin» (Bernard Campiche). Ou, dans un tout autre style, André Ourednik et le plasticien François Burland qui signent «Atomik Submarine» (Art & Fiction), un récit fantastique fondé sur le périple à travers l’Europe d’un sous-marin en tôle créé par l’artiste. (24 heures)