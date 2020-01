«La fiction permet de pénétrer le monde»

Révélé en 2013 avec «Au revoir, là-haut», prix Goncourt, Pierre Lemaitre incarne l'essence de la littérature populaire dans sa définition la plus noble. A 68 ans, l'autodidacte reste un inclassable qui se faufile dans le roman noir ou la saga feuilletonesque, se pique de faire de beaux enfants à l'histoire, quitte à ce qu’ils soient des bâtards. Venu d'Aubervilliers, ce passionné de littérature écrit la France dans les soubresauts du XXe siècle en une trilogie. Après «Couleurs de l'incendie» dans les années 30, «Miroir de nos peines» reflète le chaos de 1940, entre quête identitaire et invasion hitlérienne, maternité espérée ou déçue. Comme souvent chez lui, des personnages laissés sur le bord de la route, resurgissent au premier plan. Voir la petite Louise du premier volume, qui ouvre cet ultime épisode. La fille de Jeanne Belmont, 30 ans, court nue sur le pavé du boulevard Montparnasse. La séquence pourrait sortir d'un film de Marcel Carné. C’est du Pierre Lemaitre pur jus. Le modeste s’amuserait presque de pouvoir parader en champion de cette rentrée d’hiver, «Miroir de nos peines», tiré à 200’000 exemplaires, pose en best-seller assuré.

Quelle ouverture, Louise courant nue dans Paris en avril 1940.

Sans coquetterie aucune, je ne sais pas d’où ça m’est venu. Mon hypothèse, c'est que l'imagination n'existe pas. Les idées ne sortent pas de nulle part mais il faudrait me psychanalyser pour en savoir le fin mot. Peut-être la scène vient-elle d'un film vu adolescent, une créature croisée dans la rue, du visage de mon épouse. Cela relève de l'inconscient du texte, du substrat quasi magique qui préside à ces décisions narratives. Comment dire, sinon que mon inconscient n'a pas si mal travaillé, et voilà.

Aviez-vous prémédité la trilogie?

Je pourrais briller en jouant les Zola au petit pied, proclamer que je portais la trilogie dans ma tête et mon ventre, qu’elle a jailli comme il réalisa avec une précision d'horloger, les vingt romans des Rougon-Macquart. Ce serait un mensonge, ma marche s'est inventée en marchant.

Comment réconcilier spontanéité et méthode?

Je me suis toujours refusé au roman historique classique, qui intègre des personnages réels et romanesques à la manière de Régine Deforges ou Françoise Chandernagor. Je ne suis pas là-dedans. La vérité historique m'intéresse, pas l'exactitude. Je veux qu'un historien puisse retrouver un parfum d'authenticité globale, que le lecteur ne soit pas heurté par une fausseté criarde, reste happé. Je chasse l'anachronisme. Au-delà, sans faire mon Dumas à la petite semaine, l'acteur du livre, c'est le destin des personnages.

Qui ne sont ni bon ni mauvais...

A mes yeux, courage et lâcheté sont toujours affaire de circonstances. Et la notion de héros reste si variable. Ma génération considère le résistant Jean Moulin comme le prototype parfait du héros. Puis vous voyez un Emmanuel Macron décréter Johnny Hallyday héros national à ses funérailles. De toute façon, je n'aime pas «les livres qui pensent». Une écrivaine disait ça, quelle immodestie! Je me méfie des auteurs qui font croire qu'ils sont plus intelligents que leurs livres.

Voyez-vous dans «Les enfants du désastre» des motifs récurrents?

Je suis sceptique quant au concept d'éternel recommencement. Des résonances existent, à l'évidence. Prenez l'exemple des fake news. Ce phénomène ne peut s'assimiler à la propagande durant la Seconde guerre, quand le mensonge d'Etat s'installe sur la radio nationale pour rassurer le peuple. Deux jours avant l'arrivée des troupes d'Hitler à Paris, on rédigeait des communiqués triomphaux sur la victoire française. Mais les fake news, reposant sur les réseaux sociaux, sont sans commune mesure dans leur influence.

Trouvez-vous l’équilibre après «Au revoir là haut», tragique, «Couleurs de l'incendie» comique?

Avec le recul, sans me vanter, j'arrive à une maturité déployée dans ces deux registres qui fusionnent ici. D'une manière assez prétentieuse, je pourrais dire avoir atteint «mon style», une petite musique qui identifie Pierre Lemaitre en deux ou trois pages. Avec en plus, la parité des sexes, «Au revoir là haut» était un livre d'homme, «Couleurs de l'incendie» de femme.

Où situer le personnage de Désiré, ce Forrest Gump affabulateur?

Comme le Zelig de Woody Allen, ou Leonardo Di Caprio dans «Attrape-moi si tu peux»... Mon Désiré, c'est un ange tombé du ciel qui dit ses quatre vérités à tous. Il incarne aussi l'acte gratuit. Car il n'usurpe pas des identités par cupidité, il arnaque pour la simple beauté du geste. S'il part avec la caisse, c'est parce qu'elle lui tendait les bras. Vous connaissez le mot de Sartre? «L’argent n’a pas d’idées», j’y crois moi aussi. Je n’avance pas masqué.

Pourquoi remercier Eddy Mitchell en postface?

Par loyauté. Quand Désiré prêche face aux Allemands qui ne parlent pas un mot de français, qu’il ouvre les bras, tout ce qui m’est venu sous la plume, c’était «Mes biens chers frères, mes biens chères sœurs, pas de boogie woogie avant les prières du soir». Je n'ai pas résisté à ce clin d'œil à Claude Moine que je ne connais pas.