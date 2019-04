La jeune poétesse qui n’aimait pas les majuscules

«USA Today» dit d’elle qu’elle est «la voix de sa génération», alors que «Forbes» surenchérit en parlant carrément d’«une des 30 femmes qui changent le monde». À 26 ans, la Canadienne d’origine indienne Rupi Kaur est un véritable phénomène. Amoureuse des lettres depuis toujours, elle écrit d’abord de manière anonyme pendant ses études, avant de sortir du bois sur les réseaux. C’est sur Instagram et Tumblr qu’elle distille ses poèmes féministes et engagés. Elle manie aussi le crayon, et ses dessins fins et naïfs révèlent une infinie douceur accompagnant des écrits sans tabou.

Elle se fait notamment remarquer avec «self-love», un poème qui traite des menstruations. En 2015, elle publie son premier recueil, «lait et miel», entièrement écrit en minuscules et sans point, en hommage à sa culture puisque, dans les textes en gurmukhi, il n’y a qu’une majuscule et que des virgules. Le succès est dingue: ses poèmes sont traduits en plus de 35 langues et le livre se vend à plus de 4,5 millions d’exemplaires.

Aujourd’hui, en plus d’écrire et de dessiner, elle parcourt le monde et mélange habilement poésie, art et théâtre. La traduction française de son dernier recueil, «le soleil et les fleurs» (Éd. NIL), vient de paraître. De nouveau divisé en chapitres distincts, ses poèmes interpellent, fleurissent puis se fanent, comme toutes les émotions de la vie. Profitons-en vite, c’est le printemps! (24 Heures)