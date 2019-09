La littérature se penche sur la nature

Nichée entre campagne et forêt, la Fondation Michalski, à Montricher, semblait le lieu rêvé pour interroger les liens entre littérature et nature, particulièrement sur le devenir de la planète.

«L’écologie est aussi une affaire artistique, culturelle et littéraire», résume Aurélie Baudrier, chargée de communication. Après avoir ouvert ses résidences à la nature writing, ce courant d’«écriture de la nature» qui prend de l’ampleur aux États-Unis, la fondation a imaginé une série de rendez-vous, ce samedi et ce dimanche, pour explorer la thématique.

Le trajet d’une rivière

En invitée phare, la romancière Jean Hegland évoquera son best-seller «Into The Forest», un phénomène littéraire inspiré par sa vie en lisière de forêt, dans le nord de la Californie. Sorti en 1996, traduit en français en 2017 seulement, le roman n’a rien perdu de son actualité (di 15 h-16 h 30).

Pensé pour toucher tous les publics, le programme inclut de petites conférences accessibles dès 10 ans. Le samedi (11-12 h), le philosophe et écrivain Jean-Christophe Bailly initiera les jeunes aux secrets du trajet d’une rivière, de sa source à la mer. Plusieurs balades familiales emboîtent le pas dès 13 h 30.

Plus que des randonnées, elles se veulent des manières d’activer l’imaginaire, en suivant par exemple l’artiste et photographe Tonatiuh Ambrosetti, qui invite, à partir d’objets simples, à questionner notre rapport au monde (sa- di 13 h 30-15 h 30). Des performances, enfin, avec, samedi, celle de l’écrivain Camille de Toledo et du comédien Gaël Kamilindi, qui livrent un reportage sur un futur où une loi donne le droit de vote et celui de porter plainte aux forêts, océans ou glaciers. Une proposition imaginée pour «transformer les fictions qui nous gouvernent et une vision pour l’Europe à venir». Et pour rappeler que la littérature aide aussi à penser le monde de demain.