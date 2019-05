La médecine pour aider, la plume pour rêver

Emma et Charles. Comme les Bovary. Dans son premier roman, «Oostduinkerke» (Éd. de l’Aire), Claire May installe d’emblée ses héros dans une lignée flaubertienne. Hommage, effet d’annonce? Rien de tout cela. L’auteure avoue: «Les appeler Charles et Emma était une évidence. Je ne me suis souvenue de «Madame Bovary» qu’après avoir choisi les prénoms, mais je n’ai pas voulu changer. Lorsque j’ai une idée en tête je vais jusqu’au bout, même si c’est un peu culotté…»

Elle se dit volontaire. On la croit volontiers. La Vaudoise de 28 ans a donné forme à «Oostduinkerke» en parallèle à ses études de médecine, surtout en 5e année, lorsqu’elle était en stage. Elle écrit dans le train ou lors des temps d’attente ou d’observation. Ce premier roman remarqué, qui a reçu le Prix littéraire SPG, installe la nostalgie de la Suisso-Belge Emma en bord de mer, là où l’Apicule, la maison de vacances familiale d’Oostduinkerke, est menacée de disparition. La rencontre avec Charles, un idéaliste berlinois, scellera le destin de la bâtisse. Le texte fait humer les embruns de cette station balnéaire des Flandres, offre du corps à ce ciel «bleu opaque et lisse, bleu d’été, bleu insolent». Car, motive la narratrice, «un ciel d’été en Belgique, il faut lui donner de la substance. Il est trop rare pour être coincé dans des mots vides – ou pire: dans le silence.» Un tableau impressionniste qui sent le vécu.

Belge par sa mère, Claire May a passé les étés de sa jeunesse à Oostduinkerke: «J’ai écrit ce livre pour dire au revoir à cette Belgique intemporelle de mon enfance. Mais aussi parce que, lorsque j’ai quitté la maison de mes parents à Baulmes pour m’installer à Prilly, où j’habite avec mon compagnon, je n’avais plus accès à la nature et j’avais besoin d’un autre espace de projection mentale.»

Lorsqu’on la rencontre dans un bistrot lausannois, l’un des rares jours de congé que lui laisse son assistanat en médecine, Claire May montre une attention immédiate à l’autre, parle d’une voix douce et posée, avec un vocabulaire étendu, des formulations denses et très construites. Les mots ne sont pourtant pas la première passion de l’auteure. De sa mère, organiste et artiste, elle a hérité un goût des notes qui l’a conduite en classe professionnelle de violon et de piano. Durant un an après le gymnase, elle ne se consacre ainsi qu’à la musique. Elle a hésité à en faire son métier, mais sa tête bien vissée sur les épaules y trouve trop d’incertitudes. Elle joue encore dans un quatuor, effleurant tantôt les touches tantôt l’archet, «juste pour le plaisir».

Le violon plutôt que les informations

Sa passion pour la nature, nourrie au fil de longues balades aux alentours de la maison familiale de Baulmes, où elle pose pour la photo, la dirige vers la biologie naturaliste. Le virus de la lecture ne la saisit qu’après son bachelor, lors d’une période de doute: «Je ne me voyais pas travailler dans un laboratoire ni enseigner. Je me demandais quelle pouvait être mon utilité au quotidien. J’ai découvert les existentialistes. Elle cite Camus, Sartre, Simone de Beauvoir. Mais aussi Georges Perec: «Je me suis reconnue dans son «Homme qui dort.» Comme le héros, Claire se dit encline à l’introspection. Adolescente, elle avait ses copines, mais aussi son heure de marche quotidienne en solitaire: «Des promenades méditatives, presque mystiques.»

Le sens, la benjamine de la famille le questionnait déjà quand elle préférait jouer du violon plutôt que de regarder les informations télévisées. «Je n’arrivais pas à saisir les enjeux, ça m’énervait. Et si le monde c’était ça, il fallait que je m’en protège.» Dans les relations humaines aussi, elle cherche le vrai: «J’ai un peu de peine avec les conversations de surface.» Loïc Payrard, un ami médecin avec qui elle a fait ses études, relève: «Elle n’hésite pas à dire ce qu’elle pense. Une qualité rare et précieuse en amitié.» C’est aussi pour la vérité du lien que la biologiste bifurque vers la médecine: «Dans la relation avec le patient, on va directement à l’essentiel.»

Elle rejoint la filière médicale en 2e année, avec toujours cette facilité à s’achopper aux matières les plus diverses. En 3e, elle trouve ses marques et se met à écrire en parallèle: «Dans le train, c’est plus facile que de jouer du violon.» Mais aussi parce que, selon Loïc Payrard, «Claire ne supporte pas la monotonie». Ce que la concernée admet volontiers: «Lire ou écrire me permet d’habiter la routine du quotidien.» «Oost­duinkerke», elle l’a ainsi mûri, puis écrit «un peu comme on laisserait entrer de l’air en ouvrant la fenêtre».

L’écriture comme hobby

Si son premier roman a été salué, elle n’envisage pas de se consacrer entièrement à l’écriture: «Ce serait une vie dépendante du regard de l’autre. Très anxiogène. J’ai la chance de pouvoir m’en détacher car mon quotidien, c’est l’hôpital.» Dans le futur, elle se voit travailler dans un cabinet médical, si possible en milieu rural. Issue d’une volée où les étudiantes en médecine sont plus nombreuses que leurs collègues masculins, elle évoque les luttes féminines pour la limitation des heures de garde et le droit au temps partiel, même durant l’assistanat. Les enfants, elle y pense «pour plus tard», nourrissant le vœu des tâches partagées avec son conjoint. Elle ne sait par contre pas quand elle va reprendre la plume. En ce moment, elle lit plutôt: «Avec mon gymnase scientifique, j’ai des lacunes immenses. Ces temps je suis plongée dans l’histoire de la Rome antique. Ne me demandez pas pourquoi. Dans deux ans j’apprendrai peut-être le coréen…» (24 heures)