La photographe qui dialogue avec les martyrs

Pour la photographe Carole Alkabes, être et ne plus être, c’est là la vraie question.

Elle l’exprime dans un travail aussi élégant que fascinant qui arpente le vaste territoire de la mort. Cette démarche d’exhumation s’articule selon deux axes convergents qui allient perspective historique et expression artistique.

En photographiant les squelettes de chrétiens morts en martyr entre le IIe et le Ve siècle, Carole Alkabes installe un dialogue esthétique et métaphysique. Et, par ce travail qui allie exhaustivité et beauté formelle, elle évoque un aspect oublié, sinon méconnu, de la Contre-Réforme en Suisse. En effet, ces ossements extraits en masse des catacombes romaines recevaient systématiquement un baptême papal avant d’être expédiés, nantis d’un certificat appelé «L’authentique», aux treize coins de la Suisse catholique, métamorphosés en «Saints», et devenir objet de culte.

S’ils restent parfois vénérés, ils peuvent aussi servir d’argument touristique pour susciter des visites. Et c’est un peu comme s’ils avaient toujours espéré le passage de Carole Alkabes qui les sublime, les magnifie et les caresse de son regard à travers un reportage au long cours. Car elle a effectué ce qu’elle considère aujourd’hui comme «une grande chasse au trésor» pour les débusquer à travers la Suisse, surtout dans sa partie orientale.

«Bien vivre et bien mourir, pour moi cela va ensemble, même si on ne sait rien de l’après»

Le point de départ de ce travail reste une commande pour une exposition. Il lui avait été demandé la production d’un «vanitas» qu’elle avait conçu en studio. Une première élaboration qui lui a permis de défricher quelque chose car «ensuite, j’ai voulu creuser la veine», poursuit-elle.

Lointain questionnement

L’inspiration se déclenche à Will, dans le canton de Saint-Gall, face au squelette de Saint-Pancrace. Puis, sous son objectif et dans la rigueur du cadrage, ces morts «distingués», élus, richement enchâssés, apprêtés et parés, se révèlent dans le reconditionnement de mises en scène grandioses, dans l’agencement généreux des étoffes, des bijoux et de l’orfèvrerie.

«J’ai toujours éprouvé une grande attirance pour les ossements, je trouve qu’ils restent ce qu’il y a de plus noble en nous. Dans ce travail, je ne cherche rien d’autre qu’a réinstaurer un dialogue funéraire. Il ne s’agit pas d’effrayer mais de dire aux vivants que l’on va mourir. Bien vivre et bien mourir, pour moi cela va ensemble, même si on ne sait rien de l’après», confie-t-elle, volontiers volubile et surtout débordante de vie. Ce reportage concrétise et, peut-être, met à distance, un très lointain questionnement éprouvé dès l’enfance. Quand une petite fille en promenade tombe en arrêt, hypnotisée, par le crâne d’un bovin trouvé dans un champ. «Je n’ai pas pu l’emporter avec moi, mais je suis quand même repartie avec une ou deux dents», se souvient-elle, amusée.

Fins dernières

Ainsi, la prégnance de l’idée très janséniste des «fins dernières» s’insinue et accomplit un chemin qui trouve une forme d’aboutissement dans ce grand pèlerinage photographique à travers la Suisse, qui fait l’objet d’un livre publié chez Favre*.

Ces dépouilles se voyaient ainsi sanctifiées car elles étaient porteuses d’une mission. Celle de renforcer la foi des communautés locales dans l’Église catholique à travers une démarche de grande envergure qui méritait sans doute bien de combiner le mystère de la foi à un vaste marché du trafic de reliques.

À travers la tendresse, la caresse et la justesse du regard de Carole Alkabes, ces crânes aux orbites vides viennent, par-delà le temps, scruter les âmes. Et dans l’abysse de ces cavités insondables germe cette idée toujours tenaillante de notre finitude qui rend caduques et vaines la litanie des passions humaines et la quête matérielle.

À Leuk, elle a par exemple saisi le captivant mystère de quelque 15 000 crânes dont le magnétisme est transcendé dans l’expression photographique. Dans les couvents et les abbayes, elle a encore, à force de patience et de persuasion, pu voir et donner à voir les crânes de religieuses toujours choyés par leur ordre mais peu accessibles au grand public. «Bien sûr que l’idée de ma propre fin a pu guider ce travail qui m’a menée là où peu de gens peuvent se rendre physiquement mais aussi sur le plan spirituel», note-t-elle encore.

À contempler, à se perdre dans la texture parfois dépouillée, parfois sensuelle de ces photos, on peut aussi éprouver, à travers une forme de romantisme gothique, la charge érotique de ces morts, En tout cas, avec ces photos, Carole Alkabes nous pose aussi la question du supplément d’âme qui habite, qui hante, autant l’homme que l’artiste. (24 heures)