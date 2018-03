Le dandy archéobotaniste Arnaud Bachelin prend le thé

Avec humour, Arnaud Bachelin rappelle volontiers que Marcel Proust trempa sa madeleine dans une tasse de thé. Malgré des fouilles intensives dans les placards de l’écrivain de À la recherche du temps perdu, l’archéobotaniste n’a jamais pu identifier la nature exacte du breuvage. Le passionné des feuilles et bourgeons du Camellia sinensis regorge d’anecdotes de ce genre. Écumant l’histoire de l’humanité, son H eure de véri-thé, carnet de notes cosmopolite, invite à d’irrésistibles voyages dans le temps perdu ou retrouvé.

Un sens aigu de la bougeotte

D’une enfance sauvageonne dans le massif du Morvan, le trentenaire à nœud pap’ a gardé un sens aigu de la bougeotte. L’université a quadrillé ses envies nomades. Ainsi, associant archéologie et botanique, le gentleman français a «boutiqué» en Angleterre, dans les plus fameuses maisons de thé, Mariage Frères, Hermès et Cie. «J’allais dans les jardins de thé du monde. Sur le terrain, j’ai constaté la complexité de ce commerce. Vous voyez des cueilleuses payées 35 euros par mois: ça ne fait pas rêver! Mais leurs enfants bénéficient de dispensaires, d’écoles, peuvent prétendre à un avenir meilleur. Cela redonne une dimension humaine à ce négoce.»

Le gigantisme, même luxueux, lui donne cependant des velléités d’indépendance. De retour à Paris, il crée son propre comptoir. «J’observe, du Morvan à la Lozère, ces jeunes désireux de réapprendre les techniques anciennes, tous ces micrométiers gravitant autour de la gastronomie. Évidemment, le plus dur, c’est de survivre.» Sa recette? «Fédérer autour du produit des gens qui s’y reconnaissent.» Étudiants fauchés ou stars à la Deneuve et Adjani se sont approprié le rituel. «Ma plus belle carte de visite est là, dans une clientèle hybride qui peut demander à partager une théière à cinq, ou déguster en solo un grand cru d’exception.» Flegmatique, il tique à peine si un énergumène demande à boire du thé au lait. «En soi, une pratique aussi horrible que la glace dans le whisky. Bien que certains thés kényans supportent l’outrage.»

Vecteur culturel

Intarissable, Arnaud Bachelin se console en une digression. «Le thé possède une vie organique propre. Ainsi, le Kenya, troisième plus gros exportateur au monde, ne consomme quasi-pas de thé pour son usage domestique. Ça s’explique parce que la culture y a été imposée, provoquant un rejet de la population.» Mais le thé pose aussi en vecteur culturel. Non seulement ses molécules dopent l’imaginaire, nombre d’écrivains de styles aussi variés que Lewis Carroll, Théodore Monod ou Romain Gary en témoignent. Mais le thé, de manière physique, transporte aussi. «Voyez les caravanes, les routes du thé et des chevaux qui, du Yunnan à la Chine et jusqu’au Tibet, à la Mongolie, véhiculent littéralement l’esprit, l’artisanat, les coutumes des peuples, au-delà des frontières.»

Sur ce point, remarque-t-il, le cas des colonies ouvre d’autres perspectives. «En la circonstance, il ne s’agit plus d’être passeur mais vendeur. Les contraintes de rentabilité rejaillissent sur le thé. Ainsi, quand les Britanniques n’ont plus les moyens d’acheter leur thé aux Chinois, ils le fabriquent eux-mêmes. C’est l’aventure indienne du darjeeling, qui rapporte beaucoup sans gros investissement. Le chai, dans le même ordre idée, est inventé pour utiliser les brisures de feuilles – «dust» ou poussière – qui, mélangées à des épices bon marché, produisent un breuvage convenable. Au contraire du café qui requiert des instruments compliqués, le thé, s’il peut se décliner en savante liturgie, n’exige pas à la base d’ustensiles sophistiqués et s’insinue dans toutes les strates sociales. Néanmoins, dès la période Ming, en Chine, sous la dynastie Song, la poésie influe sur l’art d’infuser, intrinsèque l’une à l’autre. En Europe, la haute société française et anglaise s’approprie ce raffinement. Les porcelainiers, de la Manufacture de Sèvres à Wedgwood, copient la vaisselle chinoise. Une tasse à moustaches pour les messieurs sera même lancée à l’ère victorienne!»

Publicité vers 1850, alors que planent des doutes sur la fraîcheur des arrivages. La maison Lipton en tirera un slogan: «Direct from the tea garden to the teapot» («Directement de la plantation à la théière»). (photo: Arnaud Bachelin, Edition Baker Street)

La démocratisation va s’opérer, et la récupération politique. En Angleterre, dès 1787, le thé donne des arguments aux abolitionnistes, en raison des larges rasades de sucre qui s’y ajoutent. «Une hérésie que cette pratique, soit dit en passant», s’offusque Arnaud Bachelin. Aux États-Unis, le «tea time» permet aux suffragettes de lever des fonds, des services portent le slogan Vote for Women. «Vers 1830, à Londres, la duchesse de Bedford avait inventé ce «tea time», d’abord réservé aux «copines», une belle vengeance par rapport au fumoir masculin!» Robes taillées pour cette mondanité, «tea sarcophagus» – coffre où la maîtresse de maison enferme le trésor de feuilles –, ou encore «high tea», ce souper de la classe ouvrière: le thé n’en finit plus d’influer au quotidien. Jusqu’aux matches de cricket, qui supporteront d’être interrompus pour le boire. (24 heures)