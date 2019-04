«Le homard de Flaubert» se savoure sans prendre de pincettes

Biographe du photographe Brassaï ou du peintre Klimt, le Français Serge Sanchez possède une tournure d’esprit aussi excentrique que Lady Tredegar, une Galloise qui se prenait pour un martin-pêcheur au point de porter avec constance un bec d’oiseau. En papier ou en diamant, suivant les occasions du jour. Passant volontiers du coq à l’âne, cet historien des lettres rebondit sur l’anecdote pour évoquer un des épisodes les plus cruels du «Journal» d’Edmond de Goncourt. À la mort de son frère Jules, le créateur de l’Académie avait en effet reporté son affection sur un moineau. En ces temps de disette, un de ses voisins l’attrapa et le cuisina pour ses enfants. Mais c’est une autre histoire.

Pour apprécier «Le homard de Flaubert», il faut accepter de sautiller ainsi sans logique apparente dans les domaines de compétences, caresser la généralité ou le particularisme, ronronner face à un trait de génie, au coup du hasard. Reprenant la structure de «La lampe de Proust et autres objets de la littérature», l’érudit déambule dans les classiques avec une curiosité aiguisée qui lui permet de sauver la vie d’une grosse mouche comme l’oncle Toby dans «Tristram Shandy» de Laurence Sterne, ou d’inventorier «le bestiaire plinorabelaisienflaubertoborgesien». Avec la souplesse d’un chat, mais pas celui de Colette, trop connu pour cet esthète, il se faufile chez Montaigne, qui dès 1680 ne croyait pas l’homme différent ou supérieur à l’animal.

Et le homard à qui, selon ce zoologue littéraire, Flaubert devrait quelques-unes des plus belles pages de «Bouvard et Pécuchet»? Le crustacé «symbolise l’altérité du monde organique, génératrice d’une angoisse sans laquelle le livre n’aurait pas atteint sa profondeur comique». Dans le même ordre d’idées, Julian Barnes décelait dans les volatiles du «Perroquet de Flaubert» des miroirs où les écrivains se dédoublaient à l’infini. Les créatures exotiques étaient pourtant empaillées. Mais Flaubert étonnera toujours, lui qui constatait: «J’ai vu il y a 8 jours un singe dans la rue se précipiter sur un âne et vouloir le branler de force.» (24 heures)