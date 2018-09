Le patron de la New York Review of Books écarté

Le responsable de la prestigieuse New York Review of Books a quitté son poste après avoir été vivement critiqué pour avoir accepté un article perçu comme insultant pour le mouvement #MeToo et les victimes d'abus sexuels. La publication de l'article a toutefois été maintenue.

«Je ne peux rien dire, sinon confirmer qu'il n'est plus le responsable» de la revue, a indiqué le porte-parole de cette publication très respectée dans le monde intellectuel anglophone, et qui a accueilli de grandes signatures comme Hannah Arendt ou Truman Capote.

Le départ de Ian Buruma, 66 ans, nommé à la tête de la revue en septembre 2017, survient après plusieurs jours de controverse. En cause: un article qui devait sortir en octobre, signé du musicien et ex-vedette de la radio canadienne Jian Ghomeshi, acquitté en mars 2016 d'accusations d'agression sexuelle sur plusieurs femmes.

Paria et envies de suicide

Dans cet article, «Réflexions sur un hashtag», dont le contenu avait été diffusé en ligne dès vendredi - avant sa publication officielle -, M. Ghomeshi revenait sur son expérience après les accusations, se qualifiant de paria et évoquant des envies de suicide et du remords.

L'article immédiatement dénoncé par une de ses accusatrices, qui soulignait la gravité des accusations contre lui et l'accusait de chercher l'empathie. Comme souvent avec #MeToo, la controverse était vite montée, alimentée par les réseaux sociaux. M. Buruma s'était justifié, soulignant «ne pas être juge du bien-fondé de chaque accusation» et rappelant que M. Ghomeshi avait été acquitté. (ats/nxp)