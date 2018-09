«Le prix montre la vigueur de la littérature romande»

Les six nominés et leur livre

Étienne Barilier



L’essayiste, romancier et chroniqueur né en 1947 à Payerne a publié une cinquantaine de livres et reçu de nombreux prix. Il livre avec «Dans Khartoum assiégée» (Phébus) un roman historique tragique et grandiose fondé sur un épisode réel. Celui d’un chef de guerre et mystique soudanais qui, en 1884, assiège Karthoum pour chasser les Anglais.

Rencontre avec le public le 5 janvier 2019. Elle a lieu, comme les autres, au Lausanne Palace, à 11 h.





Anne-Claire Decorvet



L’écrivaine née en 1956 à Genève a publié cinq romans et reçu plusieurs prix, dont celui du public de la RTS pour «Un lieu sans raison». Dans «Café des chimères» (Bernard Campiche), elle décortique les dérives des rencontres par Internet, mais aussi de la compétition qui fait rage dans le monde du travail. Rencontre avec le public le 10 novembre.



Marc Agron



Le libraire lausannois né à Zagreb en 1963 avait sorti en 2017 un premier roman, le remarqué «Mémoire des cellules» (L’Age d’Homme). Il revient avec «Carrousel du vent», une chronique plus intimiste sous forme de tableaux, où un libraire, justement, voyage dans les souvenirs de son enfance en Europe centrale. Il inaugure les rencontres avec le public, le 13 octobre.



Bruno Pellegrino



Né en 1988 à Morges, l’auteur a publié «Atlas Nègre» en 2015 et «Électrocuter une éléphante» en 2017. Il est membre fondateur de l’AJAR, a coécrit la série «Stand-by» et le roman composé à dix-huit plumes «Vivre près des tilleuls». Avec «Là-bas, août est un mois d’automne» (Zoé), il imagine ce que fut le quotidien du poète Gustave Roud dans les années 60, qui vivait avec sa sœur Madeleine dans la ferme familiale de Carrouge. Rencontre le 2 février 2019.





Auguste Cheval



Dans la vraie vie, il se nomme Laurent Küng. Musicien et coursier à vélo à Lausanne, le benjamin de la sélection, né en 1989 à Vevey, a choisi son pseudonyme en hommage au Facteur Cheval. Après un premier roman en 2016, il raconte dans «Les corps glorieux» (Éd. de La Marquise) l’épopée de trois coursiers qui décident un soir de se rendre à Istanbul pour acheter du tabac, et de revenir à vélo.

Rencontre le 2 mars 2019.





Pascale Kramer



Née à Genève en 1961, a grandi à Lausanne, l’auteure est installée depuis longtemps à Paris. Elle a publié une quinzaine d’ouvrages, et reçu notamment le Prix Schiller pour «L’implacable brutalité du réveil», ainsi que le Grand prix suisse de littérature l’an dernier. Son dernier roman, «Une famille» (Flammarion), décrypte la mécanique d’une famille bourgeoise et catholique qui se dérègle face à l’alcoolisme de l’un des enfants.

Rencontre le 1er décembre.