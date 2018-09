Les Editions de l'Aire proposent un millésime qui se plaît à mélanger les genres

Ses coups de cœur



«Apprends-moi à danser» où Louis de Saussure évoque, dans un récit atypique, ses souvenirs d’enfance genevoise, entre sa mère, princesse russe en exil et son père aristocrate. Famille aussi dans «Oostduinkerke», premier roman de la Lausannoise Claire May, où la trentenaire Emma retourne passer des vacances à Oostduinkerke, en Belgique, dans la maison familiale vouée à disparaître. «Deux premiers romans dont nous avons la conviction profonde qu’ils vont enrichir le patrimoine littéraire romand.» Michel Moret cite aussi, «si l’on aime la belle écriture», «Chienne de vie magnifique», de Christophe Gaillard, à paraître en octobre. L’auteur y annonce un texte qui tient du roman, du dialogue philosophique, de la farce, de «l’extase esthétique ou de l’oniromancie».



L’ouvrage à redécouvrir



«Vevey et Lavaux vus par les écrivains» montre la région à travers le regard d’une foule d’auteurs illustres, avec un chapitre sur la Fête des Vignerons, en prévision de celle de 2019.



Autour des livres



Des dédicaces pour les 40 ans sont prévues chez Payot à Lausanne (15.09), Nyon (22.09) et Vevey (29.09). Des événements auront aussi lieu à la Librairie Page à Payerne (20.09), à L’Estrée à Ropraz (11.10), à Lettres Vivantes à La Comballaz (13.10) ou à la Bibliothèque municipale à Lausanne (07.11). Sans compter une grande fête le 23 novembre.



www.editions-aire.ch