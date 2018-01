Les choix de la rédaction pour 2018

Auster en 1000 pages

Chez les romanciers étrangers, le New-Yorkais Paul Auster, guetté en fiction depuis 2010, arrive enfin avec 4321, son dix-neuvième roman. Ce pavé intergénérationnel de 1000 pages paraît en traduction française chez Actes Sud.

3 janvier.

La «petite» rentrée

Avec ses Prix Goncourt et autres, la rentrée littéraire d’automne reste phare, mais près de 500 nouveautés françaises sortent désormais en début d’année. Et pas des moindres. En tête des attentes, Pierre Lemaitre donne Couleurs de l’incendie, la suite d’Au revoir, là-haut, 3 janvier. Mais il y a aussi la mélancolie promise chez Olivier Adam, l’abandon de la satire politique pour la métaphysique de Patrick Rambaud ou encore de nouvelles Microfictions chez Régis Jauffret. «Celle qu’on appelait il y a quelques années, la petite rentrée, n’a plus grand-chose de petit, ni en nombre d’ouvrages ni en qualité», note dans Livres Hebdo Gilles Haéri, le directeur des Éditions Flammarion.

Le retour du feuilleton littéraire

Le coup de cœur de Caroline Rieder

Sur la couverture il est écrit «Saison 1». La dernière page se clôt sur un «À suivre». Il s’agit pourtant bien d’un livre. Avec Stand-by, dont «l’épisode-pilote» sort en début d’année aux Editions Zoé, Aude Seigne, Bruno Pellegrino et Daniel Vuataz, trois membres de l’AJAR, remettent au goût du jour le feuilleton littéraire, auquel Sand, Balzac ou Zola ont donné leurs lettres de noblesse. Vivant résolument avec leur temps, ces jeunes plumes d’ici se sont inspirées pour l’écriture de leurs illustres prédécesseurs, mais aussi de la narration nerveuse des séries télévisées contemporaines. Le premier volume raconte les 24 heures suivant une éruption volcanique d’une ampleur sans précédent à Naples, et ses retentissements aussi bien à Paris, à Kotor au Monténégro qu’au Groenland. Trois autres volumes suivront. De quoi démontrer, une fois encore, la vivacité des auteurs romands.

1er volume 4 janvier, puis avril, août et octobre.

Retour 20 ans après

Autre revenante, l’Indienne Arundhati Roy, qui, vingt ans après Le dieu des petits riens, signe une fresque de pure imagination avec Le ministère du bonheur suprême. Histoire d’amour poignante et irréductible, mais aussi voyage au long cours en Inde.

4 janvier.

Ferrante toujours

Dans la littérature étrangère, on n’oubliera pas non plus la valeur sûre, la toujours mystérieuse Elena Ferrante, au quatrième volume de L’amie prodigieuse. Pile un an après Celle qui fuit et celle qui reste, L’enfant perdue est annoncée pour le

18 janvier.

