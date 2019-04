Lydie Salvayre, humble et royale en son Salon

«Avez-vous reçu mon livre? L’avez-vous lu?» Très animée, Lydie Salvayre va droit au but. Cette femme intense à la voix grave n’a le temps ni pour le verbiage ni pour la futilité. Elle rit: «Oh! je suis confuse. Comprenez-moi… quand un livre paraît, on n’a qu’une seule envie: le défendre.» «Marcher jusqu’au soir» est en librairie depuis quelques jours, et après l’avoir achevé, on comprend aisément que son auteure brûle de partager cet essai brillant, singulier et dérangeant (lire en encadré).

Sage et patiente entre les lambris jaune d’or de la Société de Lecture, la nouvelle présidente du Salon du livre – fonction qu’elle partage avec Éric Fottorino – est de passage à Genève pour cautionner le programme de cette 33e édition de la manifestation, qui se tient à Palexpo du 1er au 5 mai. On en a profité pour questionner la lauréate du Goncourt 2014 (avec «Pas pleurer») sur son implication.

Vous êtes une romancière à l’aura intellectuelle et artistique importante. Pourquoi vous intéresser au Salon du livre de Genève?

Parce qu’on m’a sollicitée, pour le dire franchement. Parce que j’étais en train de travailler sur Giacometti, un des Suisses que j’admire le plus. Et aussi en raison d’Éric Fottorino, que j’aime infiniment.

Ce travail sur Giacometti a donné lieu à un livre, «Marcher jusqu’au soir»…

C’est ça. Dans le cadre de Ma nuit au musée, une collection Stock, j’avais choisi le Musée Picasso et l’exposition Picasso-Giacometti (ndlr: du 4 octobre 2016 au 5 février 2017). J’ai donc passé une nuit entière seule au pied de «L’homme qui marche», pour moi l’une des œuvres d’art qui dit le plus justement ce qu’il en est de la condition humaine, de sa vulnérabilité, de sa finitude, et en même temps de son désir entêté de marcher, c’est-à-dire de vivre.

Qu’est-ce qu’on attend de vous pour ce Salon du livre de Genève?

Je me suis bornée à suggérer quelques noms: Valérie Manteau, Pierre Ducrozet, parce que j’avais aimé l’une et l’autre. On attend peut-être de moi un esprit…

Justement… vous êtes un esprit frondeur. Supporterez-vous la culture helvétique du consensus et de la rondeur?

(Rires.) Mais oui! On peut affirmer sa parole quel que soit le lieu. On devrait, en tout cas. On peut frapper par la douceur et par la discrétion autant que par le fracas. Il existe des haches douces…

Après «Pas pleurer», honoré par le Prix Goncourt en 2014, vous êtes tombée malade. Comment allez-vous?

Je suis toujours sous chimio, pour dire les choses comme elles sont. Ce que j’ai découvert, et que j’ignorais complètement, c’est que j’étais mortelle. De le savoir, loin de me faire dédaigner la vie, me la rend précieuse. Pas tout de suite… Le premier geste, c’est la révolte contre la maladie, le désespoir, l’indignation face aux gens qui vous disent: «Tu verras, ça va t’ouvrir.» J’étais très en colère quand on me disait ça. Mais plus ça va, plus je trouve génial d’être vivant!

En 2017, vous avez écrit «Tout homme est une nuit». Le personnage principal, atteint du cancer, coupe les ponts avec sa vie passée et son entourage. Avez-vous fait pareil? Ou avez-vous été tentée de le faire?

C’est vrai que depuis, je me suis éloignée de Paris et installée dans un village du Gard. C’est une autre vie. La même et une autre. Une façon de se tenir loin des rumeurs, de la mondanité, même si j’y sacrifiais très peu avant la maladie.

Une manière aussi de vous rapprocher de l’Espagne, de vos origines et de l’enfance?

La proximité avec l’Espagne est une chose qui compte, c’est vrai.

Vous êtes médecin et avez exercé comme psychiatre toute votre vie. En reste-t-il quelque chose dans vos livres?

Comme toutes les expériences, j’écris avec. Psychiatrie et écriture ont une influence l’une sur l’autre. Mais ce qui me paraît plus important, c’est que je n’ai pas été déchirée entre ces deux pratiques. Au contraire, ce que je trouvais dans l’une résonnait dans l’autre. Ou me libérait de l’autre. Elles ont été amicales. Et puis c’était délicieux d’exercer un métier où tout le monde n’en avait rien à fiche de la littérature!

Vraiment?

Absolument. Mon équipe s’en moquait. Elle suivait mon activité littéraire de très loin, et ce pendant plus de vingt ans, puisque j’ai commencé à publier à 40 ans et exercé jusqu’à passé 60. Il y a une chose commune à ces deux pratiques: l’effet d’un livre, comme l’effet d’une thérapie, soit ce n’est rien – ça arrive – soit c’est très fort. Et c’est inévaluable. Ma lecture de Nietzsche? Inévaluable! L’effet d’une thérapie sur un patient également.

Vos parents étaient des Espagnols républicains exilés en France pour fuir la guerre civile et le régime de Franco. Un thème qui vous habite encore?

Je suis constituée par cette enfance, par cette langue que j’appelle le «fragnol», parlé par ma mère, par ces parents exilés, avec une partie de leur vie et de leur cœur restée en Espagne. L’usage que je fais de l’imparfait du subjonctif par exemple, très précieux en français, est courant en espagnol. C’est ce genre de chose qui me travaille et surgit de mon souterrain espagnol. (24 heures)