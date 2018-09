«Nous voulons offrir un tremplin aux nouvelles voix romandes»

Avec six romans, L’Âge d’Homme, à Lausanne, déploie la voilure automnale habituelle. La directrice, Andonia Dimitrijevic, et l’éditrice indépendante mandatée par la maison, Florence Schluchter Robins, souhaitent offrir une plateforme et un tremplin aux nouvelles voix romandes, avec des coups de cœur pour des écrits «anticonformistes, un style, une voix, ou un sens particulier du récit».

«La force de notre rentrée tient dans sa diversité dans les genres et les styles», du roman de mer fantastique avec Jack Küpfer à une analyse fine et sensible de la violence domestique chez Olivier Chapuis, en passant par la prose vertigineuse et finement ciselée de Damien Murith. Avec un point commun: «Des textes qui explorent les aspects les plus sombres de nos existences, mais desquels se dégage une profonde humanité.» (24 heures)