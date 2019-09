«Passage d’une ombre»

Jacques Chessex

Une corneille se pose pattes en avant, boule noire à reflets bleus, on dirait une grosse gentiane luisante dans la dernière herbe. Un œuf sombre, aussi. Lourd, hérissé et plein d’air. Herbe jaune, rase, les vaches ont passé il y a dix jours, il a fallu les rentrer plus tôt qu’à l’ordinaire à cause de la pluie glacée. Le brouillard vient tôt cette année, avec des moments de soleil, vers midi, le ciel a son bleu intense, les dernières feuilles roses des trembles brillent à l’orée. C’est l’été de la Saint-Martin.

— Mais l’hiver est là, prononce quelqu’un. Dire qu’il y a deux mois qu’il est mort.

La veuve ne répond pas. C’est ainsi depuis deux mois. Elle n’a pas pleuré devant le corps, elle l’a habillé seule, les deux filles et les voisins étaient parqués au fond de la pièce aux plantes vertes, elle n’a pas pleuré, les femmes l’ont raconté partout. Elles ont bien fait.

Elle n’a pas pleuré non plus quand les Pompes funèbres l’ont mis en bière, pas pleuré une goutte quand on l’a emporté pour le culte. Au culte non plus elle n’a pas eu une larme, pas même un moment d’abandon ou de faiblesse. D’autres pleuraient, les deux filles, la parenté, et même des amis du mort. Elle, rien. Pas une larme. Ensuite elle a serré des mains, rendu les compliments, aidé à servir le thé et les bricelets, toujours pas trace de chagrin, on aurait dit qu’elle faisait son travail de n’importe quel jour. Il y a eu des étonnements et des murmures. Ça se comprend.

Aujourd’hui on est tous autour d’elle parce que c’est dimanche, on est venu lui faire visite comme d’habitude. Elle est assise au centre du cercle, au salon, sous la pendule noire incrustée de nacre. Elle se tait. On la regarde. De temps en temps elle sourit, elle décroise et recroise ses mains rondes sur son ventre.

Quelqu’un ouvre une bouteille.

— Dire qu’il y a deux mois qu’il est mort.

— On ne voit pas les jours passer, dit le pasteur. Ce vin est très bon. Il l’avait mis en bouteille lui-même, n’est-ce pas? Je m’en souviens parfaitement. Je passais devant la cave, une fin d’après-midi, il m’avait appelé et nous avions bu un verre sur le tonneau.

La nacre de la pendule luit au soleil, il fait chaud, une grosse mouche bredouille des ailes contre la vitre, comme en été.

— Bientôt midi, dit le pasteur. Je vais vous laisser. C’est quand même dur, cette solitude. Vous savez que nous prions pour vous. Nous n’avons pas cessé de prier pour vous depuis qu’il nous a quittés…

— Il ne nous a pas quittés, dit tranquillement la vieille femme assise.

Maintenant on l’embrasse, on serre ses mains rondes, midi sonne dans l’air froid, la veuve se tient sur son seuil, cligne de l’œil à la lumière en regardant une corneille tournoyer sur le talus.

On se sépare, on va remonter dans les voitures.

— Regardez, crie la veuve, montrant du doigt le passage de l’oiseau dans l’herbe jaune qui frise au vent. Regardez, il n’est pas parti! Il est là! Je vous disais bien. À chaque instant, quand je veux, je le repère à son ombre.