Pierre Schilling revient avec un polar décalé

On l’avait repéré en 2010 déjà, quand Pierre Schilling avait décroché le Prix de la République et Canton de Genève pour la jeune bande dessinée. Talent à suivre, l’étudiant à la Haute École d’art et de design (HEAD) avait confirmé en 2013 avec un premier album semi-autobiographique, «Pain d’épices», dans lequel on avait croqué avec délices.

Depuis, plus de nouvelles de cet auteur prometteur, actif dans le milieu du fanzinat local. Alléluia, le revoilà, à la tête d’un polar BD bien loufoque, «L’enquête de l’inspecteur Mc Cullehan». Le pitch de ce bouquin au format à l’italienne? Un flic bougon, entouré d’une belle brochette de bras cassés, mène une enquête sur un meurtre mystérieux. Et tout le monde, de l’indic marron aux témoins louches, semble vouloir lui mettre des bâtons dans les roues… À découvrir en librairie, mais aussi à la galerie Papiers Gras, en l’Île, où l’intéressé expose une vingtaine de planches originales et quelques gouaches inédites.

De retour aux affaires, Pierre Schilling, 30 ans désormais, affiche le large sourire du bédéaste qui n’entend pas en rester là. Aurait-il repris goût au neuvième art? «J’ai toujours continué à faire de la bande dessinée, en publiant notamment dans différentes revues», précise-t-il, justifiant son éloignement du milieu du livre par un emploi du temps particulièrement chargé. Depuis 2015, il s’est installé à son compte comme web designer et graphiste. Il enseigne également, au Centre de formation professionnelle arts, à Genève. Et comme si cela ne suffisait pas, il joue de la batterie au sein du groupe indie folk genevois Cotton Mount. «Je suis parti à Londres avec eux pour jouer. On a sorti deux disques. Une belle aventure qui se poursuit. En mai, on a le projet d’un album avec la chanteuse Yael Miller.»

Son inspecteur, cet improbable antihéros qui le remet sur les rails de la BD, est né spontanément, de manière totalement improvisée. «En commençant l’histoire, je ne savais pas du tout où cela allait me mener. J’avais juste envie d’une histoire policière décalée.» Des influences? «Je suis un fan de séries TV telles que «The Wire» ou «True Detective». J’ai aussi été marqué par la vision du film «Memories of Murder», du Sud-Coréen Bong Joon-ho. Un long-métrage très noir mais avec une part d’humour. Du côté de la BD, j’adore «Commissaire Toumi», d’Anouk Ricard.»

Graphiquement, Schilling n’a pas changé sa manière de dessiner. «J’ai un style naïf, assez rapide. Quand j’ai mon canevas, j’aime avancer, sinon je perds patience assez vite.» L’inspecteur Mc Cullehan ne devrait pas le quitter de sitôt. «J’envisage une suite. J’ai déjà dessiné vingt pages de story-board.» On n’a pas fini de (sou)rire.

«L’enquête de l’inspecteur Mc Cullehan», Pierre Schilling, Éd. Les Requins Marteaux.

Exposition avec Clément Paurd, jusqu’au 2 mars, Papiers Gras, 1, pl. de l’Île.

Dédicace, je 28 fév, Librairie Cumulus, 5, rue des Étuves (24 heures)