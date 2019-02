Pluie d'invités au 5e Salon du livre romand

Le Salon du livre romand tiendra sa 5e édition les samedi 16 et dimanche 17 février à Fribourg. Un hommage à Frédéric Dard, des conférences de Dick Marty et de Jacques Dubochet ainsi que la tenue d'une vingtaine d'événements gratuits en constituent les points forts.

C'est la troisième fois que le Salon du livre romand installe son quartier général à Fribourg, et la deuxième fois consécutive à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), ont indiqué mercredi les organisateurs. Les deux premières éditions s'étaient déroulées à Bulle (FR). L'an passé, la manifestation avait attiré plus de 3000 visiteurs.

A l’initiative de l’Alliance française de Fribourg, le salon consacre une journée le samedi 16 février à l'auteur français Frédéric Dard, alias San-Antonio, décédé en 2000 à Bonnefontaine (FR). L'hommage comprend un petit déjeuner avec sa fille Joséphine Dard, un grand débat et la projection du film «Y a-t-il un Français dans la salle ?».

Les organisateurs annoncent notamment la présence au grand débat du réalisateur Jean-Pierre Mocky, de l'écrivain Didier van Cauwelaert, lauréat du prix Goncourt en 1994, et de l'humoriste jurassien Thierry Meury. Samedi toujours, l'ancien conseiller aux Etats tessinois Dick Marty parlera de son livre «Une certaine idée de la justice».

200 auteurs

Dimanche, ce sera au tour du prix Nobel de chimie Jacques Dubochet de se livrer dans le cadre d'un petit déjeuner public. La discussion avec le scientifique vaudois se déroulera à l'Arsent'Alt, à quelques encablures de la BCU. C’est là d'ailleurs que le public pourra découvrir l’essentiel des manifestations du salon.

De nombreuses nouveautés seront dévoilées par les 30 éditeurs et les quelque 200 auteurs présents. Les organisateurs signalent encore la tenue de quatre événements autour du 150e anniversaire de la publication des «Lettres de mon moulin» d'Alphonse Daudet, avec la parution aux Editions Montsalvens de onze de ces lettres dans une édition bilingue français-patois.

Le point de départ du salon interviendra le vendredi 15 février à 15h00, avec le lancement de la création d'une oeuvre collective par huit écrivains. Ils se succéderont jusqu'au dimanche jour et nuit dans une cabine téléphonique transformée en galerie d'art, La Cabinerie, pour créer une œuvre originale. Un programme est par ailleurs dédié aux enfants. (ats/nxp)