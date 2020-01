Quand sport et littérature font bon ménage

Parfois, on peut éprouver l’endurance des corps rien qu’avec des mots. Une série de rencontres avec des auteurs en parallèle aux Jeux olympiques de la jeunesse le prouve. À Lausanne, la collection Uppercut, des Éditions BSN Press, incarne à merveille ce dialogue entre littérature et dépassement physique. Cette contrainte fertile a fait naître des pépites. À lire le temps d’un match de foot, elles explorent des thèmes aussi variés que la boxe, le vélo ou la course automobile. Trois auteures qui se sont prêtées à l’exercice rencontreront ce mercredi soir le public au Lausanne Palace.

Dans «Bora Bora Dream», Émilie Boré a orchestré, en tandem avec Daniel Abimi, un conte délicieusement cynique sur la rencontre d’un homme et d’une femme dans un fitness. Derrière les corps parfaitement sculptés pointent les désillusions.

Dans «Giulia», la poétesse et romancière Claire Genoux déroule, au fil d’un saisissant monologue taillé à flanc de montagne, la laborieuse confession de l’amant de Giulia. Celui qui aime se mesurer aux sommets, celui à qui la montagne «parle en continu» vacillera face à une femme, dans ce drame intemporel sur la peur de l’engagement.

Un engagement que Samia Yusuf Omar a porté jusqu’au bout. Dans un récit nerveux comme une foulée, Marianne Brun s’inspire de l’histoire vraie de l’athlète somalienne qui a participé au JO en 2008. Prête à tout pour rempiler en 2012, elle ne s’arrêtera plus, avec un destin en écho à la très actuelle crise migratoire.

À noter que deux autres rencontres suivront: la première le 18 janvier sur le marathon autour des ouvrages de Sylvain Coher, avec «Vaincre à Rome» (Actes Sud), et de Marie-Claire Gross, avec «5 minutes 44» (Campiche), et le 22 janvier avec Valentine Goby, qui évoque dans «Murène» (Actes Sud) la trajectoire de François, qui renaît par la natation après une amputation des deux bras.