Teulé lance une rave-party au moyen-âge

L’âge sied à Jean Teulé qui, avec les décennies, a mué de plaisantin trash en historien sagace. La prose du blondinet sexagénaire euphorise à la hauteur de la transe médiévale d’Entrez dans la danse. L’ancien bédéaste ne conte cependant pas ces turpitudes alsaciennes en ravi de la crèche. Sa vision de Strasbourg en 1518 expose fous furieux, ecclésiastes pourris du bec et autre abêtis au gourdin avec une précision qui n’exclut ni bambins jetés dans le Rhin ni derviches cocophages exécutés à l’arbalète. «Je trouve même très bizarre de passionner autant», s’interroge-t-il en amateur de curiosités. Pas dupe, cependant, d’écrire sur notre époque depuis les douves suintant les éternels remugles de l’humanité.

«Dites-vous que ce sont des Turcs», conseille un chef au bourreau timide. L’humour noir vous console-t-il?

J’avoue me sentir alors très satisfait, suffisant comme un roquet même, quand je réussis à glisser mes bêtises dans des histoires aussi tragiques. Comme quand je note «bio» dans le compost de la merde ambiante de ce Moyen Âge. Ou quand je cite une ritournelle de C. Jérôme dans la terreur. Ces saillies deviennent ma marque de fabrique.

Vous restez loufoque, mais pourquoi avoir tant changé de registres?

Parce que je n’ai qu’une vie, et aucune intention de m’y ennuyer. Je veux goûter à tout durant mon unique passage sur terre. Tiens, ces vignettes dans le roman: j’aimais ces gravures d’époque, mais j’ai demandé à un pote de les redessiner. Pour moi, la BD, c’est passé. La littérature donne une autre liberté. Car je ne suis pas de ces écrivains qui publient un roman sur leur mal de genou, de tête. Je ne comprends pas comment le quotidien d’un écrivain, ce néant, peut inspirer. Attention, aucune acrimonie ici.

Avant de batifoler, vous avez donc lu La musculation irrésistible, ou De la chorée anormale (Baillières, 1850).

Et ça n’est pas que passionnant, je vous l’assure! Je me renseigne toujours avant d’écrire, de manière à être inattaquable. Les historiens m’embêtent très peu en général. J’étais très fier après Je, François Villon, d’avoir été invité à un congrès d’éminents spécialistes à la Bibliothèque historique de Paris. Trois vieux messieurs m’avaient testé. Bonheur, j’étais à niveau, pas un guignol, comme si j’étais du bâtiment. Très fier sur le coup! J’ai eu plus de soucis avec Charly 9. Les experts, selon qu’ils étaient protestants ou catholiques, détestaient ou adoraient. Toujours ce massacre de la Saint-Barthélemy qui, selon les religions, passe ou pas.

La piété déformerait-elle encore aujourd’hui la rigueur scientifique?

L’historien n’oublie pas d’où il vient. Je l’ai aussi observé sur Le Montespan. J’ai dérangé car les Français vénèrent encore Louis XIV comme un Roi-Soleil, alors que ce monarque agissait en crétin fini. Et n’a pris, fait avéré, qu’un bain dans sa vie. À croire que ses maîtresses étaient enrhumées. Au-delà, c’est pareil pour Napoléon, dès qu’un doute est émis sur la respectabilité du personnage, les esprits s’échauffent.

Vous provoquez aussi. Pourquoi tant de violence contre le clergé?

J’ai du mal avec les religieux. Voyez cette loi annoncée en Égypte, qui interdirait l’athéisme. Notre monde progresse dans la technologie à l’allure de la science-fiction, et bascule dans un archaïsme qui renvoie au Moyen Âge. À force de se tendre en grand écart, il va se déchirer.

Pourquoi, pensez-vous, cet épisode de folie collective a-t-il été oublié?

Là encore, c’est une histoire curieuse. Trois ou quatre ans après qu’un millier de Strasbourgeois soient morts, sur une population de 16 000, les catholiques qui ont affamé le peuple, l’ont manipulé avec leurs «indulgences», etc., sont fichus à la porte. Une religion nouvelle déboule. Les documents relatifs à cette transe si peu glorieuse sont quasi tous détruits. Bref, «c’est trop la honte». Seuls deux historiens, l’Américain John Waller et l’Anglais Paul Adam, le relatent dans le détail, des sources très précieuses d’ailleurs.

Et le Suisse Paracelse

Ah oui! Médecin et alchimiste, Paracelse (ndlr: né Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim en 1493 à Einsiedeln et mort le 24 septembre 1541 à Salzbourg), en père de la toxicologie, se passionne pour l’événement. Il enquête assez vite, huit ou neuf ans après les faits. Et c’est uniquement grâce à lui que la mécanique chronologique des faits a pu être reconstituée. Ensuite, en France, plus personne n’en a parlé. (24 heures)