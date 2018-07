Théodore Poussin repart à l’aventure

Il avait disparu des devantures des librairies depuis 2005. Après douze albums très réussis, plébiscités par les lecteurs et récompensés, pour certains, par de nombreux prix, Théodore Poussin s’était évaporé dans la nature. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs et les questions allaient bon train: que devient Frank Le Gall, l’auteur de ce Poussin perdu de vue? En interview, l’intéressé éludait: «Ma vie m’a parfois éloigné de ma table à dessin. Pas toujours de mon plein gré, car j’ai eu des moments difficiles», concédait-il dans un récent numéro de la revue «DBD». Et de rappeler qu’il avait également réalisé un «Spirou vu par…» – l’excellent «Les marais du temps» – travaillé en tant que scénariste avec Michel Plessix sur l’ultime ouvrage de ce dernier, «Là où vont les fourmis», fait de la peinture et écrit un roman. Quoi d’autre? Une tentative avortée de roman graphique. Las… ce «Mary Jane» ambitieux, prévu chez Futuropolis, ne verra jamais le jour.

Il y a trois ans et demi, sorti d’un long tunnel, Le Gall s’est donc remis à plancher sur une nouvelle histoire de Théodore Poussin. Le revoilà, ce héros qui n’en a pas les attributs, obscur employé de compagnie maritime devenu au fil des albums un aventurier réputé. Le Gall le saisit au détour d’une image forte, dans un bar interlope de Singapour, en 1934. Mal rasé, en loques, il est ruiné. Mais Poussin n’a pas dit son dernier mot. Il entend bien se venger du peu fréquentable capitaine Crabb, un pirate qui lui a barboté une île cocoteraie chère à son cœur. Pour ce faire, il recrute un équipage interlope, arme un bateau et part reconquérir un bout de terre dans une quête qui ressemble fort à une reconquête de sa propre personne. Il y a du Corto Maltese dans ce taiseux blessé par la vie, déterminé, mais pas assez pour tuer de sang-froid.

Toujours maître dans l’art de raconter une histoire en demi-teinte, Le Gall revient ici à l’essence même de sa série après quelques épisodes plus intimistes. Voyage, exotisme et personnages ambigus, à l’image du mystérieux M. Novembre, personnifiant le destin de son héros. On apprécie aussi la séduisante mais redoutable marchande d’armes, Aro Satoe, tout comme l’inquiétant Colombe, un tueur dont le costard immaculé dissimule une âme sombre. Le titre de l’album, «Le dernier voyage de l’Amok», pourrait présager un baisser de rideau. Il n’en est rien, tant mieux. Théodore Poussin va continuer à bourlinguer. Son auteur promet une prochaine aventure «quelque part en Europe». Et pas dans dix ans… (24 heures)