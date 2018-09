Thriller, SF ou romance, l’invitation à «lire local»

Quatre romandes qui assument leur style littéraire

SF







La Genevoise Laurence Suhner compose, avec sa très remarquée trilogie «Quantika», une valeur sûre de la SF romande. Elle est paradoxalement plus connue en France. Dans son dernier livre, le recueil de nouvelles

«Le terminateur» (L’Atalante, 2017) on retrouve son style fluide, habile et précis, dans des textes de SF, mais aussi d’autres, qui datent de ses débuts, proches du conte fantastique. De l’infiniment petit, l’accélérateur de particules au CERN, à l’infiniment grand avec le système solaire Trappist-I, le dépaysement est garanti.





Noir







La Fribourgeoise Marie-Christine Horn se plaît dans le noir, avec des histoires bien menées, où personnages et situations échappent aux stéréotypes. Elle écrit avant tout parce qu’elle en éprouve du plaisir, «ce que j’espère transmettre aux lecteurs.» Après «La piqûre», une enquête sur fond de peau qui démange, et «Tout ce qui est rouge» dans l’univers de l’art brut (L’Âge d’Homme), elle vient de sortir «24 heures» chez BSN Press. Une fiction nerveuse, conduite pied au plancher dans le monde des courses automobiles, avec un suspense bien orchestré.



Romance







La Lausannoise Cali Keys s’est mise à écrire parce qu’elle «adore divertir, raconter des histoires avec humour, mais il faut qu’il y ait un message aussi». Le terme de «chick-lit», elle l’assume. Elle a publié entre autres «L’Amour à pleines dents», Prix de la Romance 2017. La talentueuse Mélissa s’y démène pour percer dans la chanson, sur fond de nouvelle vie à Montréal et de déboires sentimentaux. Moelleuse comme les cupcakes de l’un des personnages, l’histoire se déguste dans un canapé douillet, un thé sucré à la main.



Fantasy







Longtemps fâchée avec les mots, la Montreusienne Cindy Mezni s’est mise à écrire sur un coup de tête. Une fin de livre peu appréciée, et hop, la voilà qui la recrée, en mode «fan fiction». Elle poursuit sur sa lancée et son blog trouve ses propres aficionados. Elle sort alors «Le dernier espoir» (urban fantasy), puis vient «Nephyr» (dark fantasy), ou la trilogie distopique «Iris empoisonnée». Publiée chez «J’ai Lu», elle s’autoédite désormais à cause d’un problème de santé qui l’empêche d’assurer les délais demandés par l’éditeur.