Tout (ou presque) sur la culture «Japop’»

Le journaliste indépendant Mathieu Rocher possède les défauts de ses qualités, soit une curiosité si débordante qu’elle emporte tel un tsunami sans s’encombrer de catalyser ses trouvailles. «Japop’ - Tout sur la popculture japonaise!» bondit ainsi, tel un Pikachu bousculant un sumo, pulsant les émojis humoraux des geeks, tenant tête aux virtual boys avec le punch de Super Mario. Après cinq ans de fréquentations nippones, c et envoyé très spécial a accumulé un vrac séduisant d’infos parcellaires. Son manuel fonctionne par bulles qui écument histoire millénaire et modes éphémères. Une érudition foisonnante. Ici, le terme «manga», ou «image dérisoire», se révèle daté de 1814, quand Hokusai croquait des scènes de la vie quotidienne. Là, on apprend qu’à Tokyo, les cafés «owl» ont remplacé les cafés «kochokocho nya nya» où miaulaient clients et félins.

Plus loin sont décryptés les clés du chic «cosplay», ces déguisements inspirés de personnages vidéo. Cet essai inclassable papillonne entre euphorie kawaï et gravité suggérée. Ainsi, plongeant dans l’univers des «anime», Mathieu Roger remarque à juste titre que l’empereur Hayao Miyazaki, à force de trôner en référence unique du cinéma d’animation, éclipse à tort nombre de créateurs. Et de citer des artistes au talent confirmé, de Mamoru Hosoda à Makoto Shinkai. Loin de développer, il glisse ensuite aux mangas si prisés des Français, s’étend sur «Dragon Ball», passe à l’immersion dans un studio d’anime, etc. Au final pourtant, cet éparpillement provoque un sourire amusé plus que frustré. Banzaï!