Tout savoir sur la musique electro, une vieille dame de plus de 70 ans

La musique électronique ne se réduit pas aux «raveurs» qui font tourner la tête des plus grandes capitales. Son histoire est riche et commence dans des ateliers d’expérimentation, là où ingénieurs et compositeurs explorent «en secret» de nouveaux sons. L’ouvrage «Electro. De Kraftwerk à Daft Punk», en parallèle à une exposition à la Philharmonie de Paris, se propose de l’explorer sur différents axes. Dirigé par Jean-Yves Leloup, l’album illustré de 250 images, inédit sur cette thématique, pose les jalons incontournables du style musical, à travers des témoignages de clubbeurs et autres actifs de ces scènes, du New York des années 70 jusqu’aux Berlin et Paris d’aujourd’hui.

Entre 1948 et 1968, les nouvelles sonorités se trouvent en vase clos, comme au Studio elektronische Musik à Cologne. À partir d’outils rudimentaires, oscillateurs, modulateurs d’ondes, etc., scientifiques et musiciens posent en précurseurs d’un mouvement qui ne deviendra populaire qu’à partir des seventies. Parmi les instruments aussi bizarres que révolutionnaires, que cette communauté invente, figure par exemple les Ondes musicales Martenot, un des premiers synthétiseurs du XXe siècle, en bois.

Puis impact décisif, deux musiciens de Kraftwerk, Ralf Hütter et Florian Schneider, pionniers du genre, entrent dans le jeu. Offrant une œuvre d’art totale, ils imaginent des scénographies qui conjuguent sons, films, poésie et effets en 3D. Avec le titre «Autobahn» en 1974, le groupe expérimente les liens possibles entre l’être humain et l’univers technologique.

L’étude de Jean-Yves Leloup scrute aussi quelques classiques du septième art usant de l’electro, de «Solaris» (Andreï Tarkovski, 1972) à «Millennium Mambo» (Hou Hsiao-hsien, 2001). D’autres répercussions notoires se font sentir lors de nuits new-yorkaises charnelles, grâce aux images de Bill Bernstein, qui matérialisent à merveille le mouvement disco des années 70. Ce tour d’horizon poursuit sur le tournage du fameux clip «Technologic» du groupe Daft Punk en 2005. L’atterrissage se fera en douceur, sur des clichés d’André Giesemann et de Daniel Schulz, qui ont photographié entre 2009 et 2013 les plus grands clubs allemands, après la fête. Paradoxe, alors que la descente semble difficile, l’electro acquérait ses lettres de noblesse. La preuve à Paris, dans une exposition à la Philharmonie, jusqu’au 11 août. (24 heures)