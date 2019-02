Tuer, un bien étrange remède contre l’insomnie…

Qui ne connaît pas cette sensation déprimante: poser sa tête sur l’oreiller en sachant que l’on ne s’endormira pas avant l’aube? Courir toute la nuit après un repos tant espéré, et le voir hacké sous nos yeux par une crapule sans scrupule, l’insomnie?

Voilà le destin du personnage créé par Tahar Ben Jelloun dans son dernier roman. L’assoupissement le fuit comme la peste. Le narrateur de «L’insomnie» paie pourtant soigneusement sa dîme à Morphée: «Dans ma chambre, les rideaux étaient épais et tirés […]. Je m’étais équipé pour que rien ne contrarie mon sommeil. Triple vitrage. Lit de qualité. Draps d’un excellent coton. Oreillers choisis avec soin et adaptés parfaitement à la position de la tête. Bouteille d’eau sur la table de nuit. Petit transistor. IPod pour écouter de la musique. Tapis de sol pour faire mes exercices de respiration relaxants pour la nuit.» Rien n’y fait.

Jusqu’au jour où le narrateur met la main sur un étrange somnifère: «J’ai tué ma mère […]. Ensuite j’ai dormi, longtemps, profondément. J’ai dû dormir des heures, car j’ai fait de nombreux rêves très beaux, lumineux, colorés, parfumés. C’était la première fois que je passais toute une nuit dans un sommeil profond, apaisant, réparateur.»

L’insomniaque chronique n’a pourtant rien d’un meurtrier. Scénariste, il se contente habituellement d’échafauder des crimes de fiction. Mais là, «comme par enchantement», il est passé «de l’écriture à la vie» et contre toute attente, s’en arrange fort bien: «Pouvait-on dire de moi que j’étais devenu un assassin? Étrangement, cela ne m’empêchait pas de dormir […]» Tahar Ben Jelloun s’amuse comme un fou.

On s’en doute, le répit sera de courte durée. L’apaisement s’estompe, l’insomnie regagne du terrain. Il faut tuer encore, et encore, et encore. Le narrateur suit une formation d’accompagnant des personnes en fin de vie. Il liquide un pédophile. Un mafieux. Un vieil ami, Tony, qui a découvert, lui, qu’il lui faut tuer pour avoir une érection. L’écrivain franco-marocain se fait de plus en plus facétieux.

On apprend au fil des pages pourquoi son personnage a perdu la faculté de dormir. Comment il a troqué la migraine contre l’insomnie. On le regarde accumuler des «points crédits sommeil (PCS)» et après l’assassinat de Tony, les transformer: «Me voici donc avec des bandaisons fréquentes dont je ne savais que faire […]. Je bandais, mais je ne dormais plus.»

Le narrateur contracte alors une obsession: tuer quelqu’un de vraiment très important, afin d’engranger une énorme quantité de PCS. Il se met en chasse et trouve une victime de rêve. L’exécute. La solution à tous ses maux est-elle au bout du tunnel? Ou est-ce la mort? «Je n’ai plus aucune envie. Mes désirs se sont calmés. Mes colères aussi. Mon rythme est plat. Je ne ressens rien. Mais pourquoi suis-je entouré d’une bande de Japonais qui me parlent comme si j’étais un des leurs?»

Par ses poussées de loufoquerie, par la cocasserie de l’intrigue qu’il tricote, Tahar Ben Jelloun fait de «L’insomnie» un sympathique remède contre l’endormissement. Ce qui, il faut l’avouer, est quand même un comble!

«L’insomnie», de Tahar Ben Jelloun, Éditions Gallimard, 260 pages.

(24 heures)