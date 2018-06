Un Genevois réinvente le langage BD

On le connaissait comme auteur de bande dessinée. Lauréat du Prix Töpffer en 2005, Yannis La Macchia est aussi le cofondateur des Éditions Hécatombe, du festival de microédition Monstre et de la SCAA (Swiss Comics Artists Association). Ce trentenaire, sélectionné en janvier 2018 au Festival d’Angoulême pour son album «Des bâtisseurs» publié chez l’éditeur local Atrabile, avait envie de repenser le langage de la BD. Le voilà qui se lance, en tant qu’éditeur, dans un projet original: une collection entièrement dédiée à des ouvrages numériques, distribués en librairie par l’entremise d’une carte de code. À découvrir aussi à la Villa Bernasconi à Lancy, qui l’expose dans le cadre d’une carte blanche au collectif Hécatombe.

Vaste fresque

«Après avoir publié sur papier pendant des années, j’avais envie de réaliser de belles choses sur écran», explique l’intéressé. «J’ai commencé à travailler sur un projet de bande dessinée numérique intitulé «Racontars», une fresque riche de nombreux personnages.» Mais pour éditer cette histoire se construisant par fragments, Yannis La Macchia n’a pas trouvé la bonne personne. «Je me suis rendu compte qu’il n’existait pas vraiment d’espace pour les auteurs qui voudraient s’investir dans la BD sur écran.»

Ce manque, d’autres créateurs l’ont ressenti. Du coup, La Macchia a décidé de se lancer, imaginant la collection RVB, publiant des bandes dessinées interactives drôlement inventives. «L’idée, c’est de profiter des possibilités que l’écran offre. Une page n’a plus besoin de se limiter à une taille standard. On peut la faire défiler (scroller), se déplacer à l’intérieur en cliquant sur des liens.» Le lecteur est invité à choisir l’ordre des séquences, et peut à l’occasion découvrir des strips cachés dans l’image.

Comment procéder? En librairie (spécialisée ou généraliste), on acquiert une carte moyen format en papier cartonné. Celle-ci contient un code secret sous une couche d’encre grattable. Le récit numérique chargé devient lisible sur différents supports: téléphones portables, tablettes ou ordinateurs. «Plus l’écran est grand, mieux c’est. Les images fourmillent généralement de détails.»

Pour l’heure, la collection abrite trois auteurs: Oriane Lassus, Buster Yañez et Antoine Fischer. Chaque carte indique leurs biographies et contient un «épisode bonus», donnant une idée de leurs univers graphiques. Prometteur.

(24 heures)