Un duo de doués remet en selle Blueberry

Certains parmi ses proches le surnomment «cow-boy». Pas étonnant que Christophe Blain en pince pour le Far West. Ses films favoris? «Rio Bravo», «La prisonnière du désert», «Josey Wales hors-la-loi» ou encore «Impitoyable». Des classiques. Mais l’homme s’est aussi usé les yeux sur des feuilletons TV comme «Les mystères de l’Ouest» et «Au nom de la loi». Rayon western, le dessinateur d’«Isaac le pirate», «Gus» et autres «Quai d’Orsay» se révèle incollable. Ça tombe bien.

En compagnie de Joann Sfar, le voilà qui remet en selle un cow-boy mythique de la BD. Bloody Hell! Quatorze ans que Blueberry n’avait plus donné signe de vie, si l’on excepte une série de récits moyennement convaincants retraçant sa jeunesse. Revoilà le personnage créé en 1963 par Jean Giraud et Jean-Michel Charlier tel qu’en lui-même, nez cassé, hirsute et mal rasé, plus ou moins droit dans ses bottes.

De l’allure et de l’allant

Bourré de coups de revolver et de rebondissements, «Amertume Apache» est à la hauteur des deux ans consacrés par Blain à ce projet. Sur les réseaux sociaux, Antoine de Caunes exulte: «Scénario impeccable, virtuosité du dessin, du cadre, de la couleur», tweete l’animateur de radio et de télévision. Bingo, Tonio!

Le Blueberry nouveau a de l’allure et de l’allant tout au long du premier volet de ce diptyque abordé par ses auteurs avec autant de respect que d’enthousiasme. «Blueberry m’a fait sortir de ma zone de confort», raconte Christophe Blain dans la suite cossue d’un grand hôtel genevois. Chemise en jeans, bottines, le dessinateur français dégaine des explications où les mots passion et transpiration vont de pair.

Christophe Blain.

«J’ai découvert l’univers de Blueberry vers 11-12 ans. Un choc esthétique! Je me suis mis à apprendre les albums par cœur. Ils me fascinaient. J’adorais le dessin de Giraud tout autant que les scénarios de Charlier. J’étais hypnotisé par l’énergie et le rêve qui se dégageaient de cette série.» Aussi, quand les éditions Dargaud lui ont proposé de plancher sur un épisode inédit du fameux lieutenant, Blain n’a pas hésité longtemps. «J’ai dit oui, mais à condition de ne pas travailler seul sur le scénario. Je manquais de recul par rapport à un héros avec lequel je me sentais très proche.»

Contacté, Joann Sfar - un ami avec lequel Blain avait déjà collaboré sur quatre épisodes de la saga «Donjon» et sur la série «Socrate le demi chien» - a rapidement proposé une première mouture, que les deux compères ont réécrit à plusieurs reprises. Bille en tête, Blain s’est lancé, crayonnant plus d’une trentaine de pages. «On a lu ce début ensemble, et ça ne nous a pas plu. C’était pas mal, mais on voulait mieux.» Sfar a revu sa copie, réécrivant toute l’histoire. Sur ce canevas, Blain a posé sa patte.

«J’ai gardé la trame générale proche de la tragédie, mais j’ai accentué les moments d’aventure et la proximité avec les personnages, de manière à ce qu’ils révèlent beaucoup d’eux-mêmes.» A l’image de la jeune tueuse Bimhall, à la fois odieuse et prisonnière de sa condition, nombre d’entre eux s’avèrent ambigus. «J’aime beaucoup ça. Même les salauds peuvent connaître des moments d’humanité. Ça les rend plus intéressants… et plus effrayants.»

Pas de second degré

Replaçant leur héros dans le contexte de ses débuts, quand il était militaire en garnison à Fort Navajo, et s’interdisant toute prise de distance, Sfar et Blain ont développé «Amertume Apache» avec le sérieux de ceux qui entretiennent avec leur héros une relation sentimentale indéfectible.

Pas question pour le premier de s’autoriser des dérapages vers le second degré ou des échappées philosophiques. Blain, de son côté, admet: «J’ai tiré volontairement mon dessin vers davantage de réalisme que dans «Gus», mon autre BD western.» Rien à voir avec sa réinterprétation avortée de Corto Maltese, en 2013. Toujours avec Sfar, Blain avait alors produit deux planches d’essai dans le style enlevé qui est généralement le sien. Retoquées.

Sous la plume et le pinceau de ce duo de doués, Blueberry apparaît introspectif et mélancolique. «C’est un loser magnifique. Tout lui échappe tout le temps.» Ce n’est pas le moindre de ses charmes.