Un prix lausannois et des nominés romands

Son nom ne laisse guère place au doute: le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne est décerné par des dévoreurs de mots de la capitale vaudoise. A l’issue de l’appel à candidatures lancé aujourd’hui, six d’entre eux seront retenus pour départager les six nominés de cette quatrième édition. Le jury débattra cette fois sous la présidence de la comédienne Anne Richard, grande amoureuse de bons textes, aussi originaire de la capitale vaudoise. Les nominés de ce concours financé par la Ville, par contre, ont toujours été Romands. C’est encore plus clair cette année puisque, à une précédente sélection très vaudoise succède un choix à dominante genevoise, avec quatre représentants de la ville du bout du lac.

Autre particularité de la cuvée 2018: elle affiche pour la première fois la parité. «Ça n’était pas voulu, mais nous en sommes très contents», indique Isabelle Falconnier, déléguée lausannoise à la politique du livre. Qu’est-ce qui a guidé les choix des bibliothécaires lausannois parmi la grosse soixantaine de livres parus ces derniers mois, ou à paraître durant cette rentrée littéraire? «On ne s’impose aucune contrainte, notre but est d’arriver à un choix de six titres de qualité, dont chacun pourrait recevoir le Prix», reprend la responsable.

Six parutions hétérogènes, à l’image du futur jury. Romans générationnel avec Alain Bagnoud, intimistes avec Anne Brécart et Laurence Boissier, thématique très contemporaine avec Aude Seigne, voix post-ramuzienne avec Damien Murith, ou encore réflexion sur le pouvoir avec Slobodan Despot. «Ce sont tous des auteurs représentatifs de la génération qui fait la littérature romande d’aujourd’hui. Cette grande diversité, tant stylistique que thématique, est réjouissante. Elle reflète la richesse des lettres romandes.» Dans la sélection, des écrits propices à générer des discussions nourries entre les jurys, mais pas, cette année, de brûlot qui polarise les avis, comme ce fut le cas de Avec les chiens d’Antoine Jaquier, lauréat 2015.

Accueil au Lausanne Palace

Le lauréat se verra remettre son prix le 28 mars 2018 au Théâtre de Vidy. Une distinction qui, à l’instar de la plupart des autres en Suisse, n’aide pas forcément à vendre davantage de livres. Le concours est par contre un des mieux dotés du pays, avec 20'000 francs, et une résidence d’écrivain d’un mois au château de Lavigny. Isabelle Falconnier admet qu’il est difficile de mesurer l’impact sur les ventes, mais observe par contre que l’événement fédère une communauté de lecteurs de plus en large «qui se tient au courant, s’inscrit très vite aux événements», avec des rencontres avec les auteurs de plus en plus suivies, drainant plus de cent personnes par rendez-vous. A tel point que, après deux saisons au Cercle littéraire de Lausanne, les organisateurs ont décidé de déplacer les présentations dans un lieu pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes. Et pas n’importe lequel, puisque le public pourra désormais rencontrer les auteurs au Lausanne Palace pour un apéritif littéraire. De quoi asseoir encore un peu plus un événement, dont son instigatrice souhaite affirmer encore la notoriété romande.

(24 heures)