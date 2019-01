Une nouvelle plume agite le creuset familial

Gabriella Zalapì vient de publier chez Zoé «Antonia. Journal 1965-1966». Un livre mince et riche qui est sa première œuvre littéraire éditée. Quand on demande à cette Parisienne un peu genevoise s’il s’agit d’un roman, elle affirme que oui.

«La fiction s’inspire du réel, elle puise dans l’expérience vécue, dans les souvenirs, mais c’est de la fiction», précise l’auteure de cette brûlante chronique familiale. Comme son personnage Antonia, la romancière a fait l’expérience des archives à trier. Elle sait ce que c’est que d’essayer de relier entre elles des lettres, de faire parler des documents intimes, de tenter de remplir les blancs laissés par ceux qui se sont tus. «J’ai pris grand plaisir à barboter dans les vieux papiers», reconnaît Gabriella.

Inutile de lui demander ce que sont devenus les protagonistes de sa très courte saga. C’est par le silence qu’elle répond aux questions concernant leur vie et leur mort, hors des pages de son livre. «On le saura peut-être dans un autre», se contente-t-elle de dire. Elle souhaite que le lecteur s’imagine lui-même ce que les archives ne disent pas. Elle a placé en fin de volume un très utile arbre généalogique qui aiguise la curiosité du lecteur.

Pour faire court, disons qu’Antonia est une femme née en 1936, d’ascendance bourgeoise et cosmopolite. Sa mère et l’une de ses grands-mères vivent à Genève, son grand-père maternel, Viennois juif, est établi à Teresópolis, près de Rio de Janeiro. Elle-même dépérit à Palerme, où elle a donné naissance trop jeune à un fils unique. Sa relation avec son mari sicilien est calamiteuse. Ayant recueilli les archives épistolaires et photographiques de sa grand-mère paternelle d’origine anglaise et italienne, Antonia s’en sert comme un dérivatif à sa décevante vie quotidienne. Elle tient un journal: le roman que le lecteur tient dans les mains. Des lettres et des photos en noir et blanc le complètent.

«Des images et non des illustrations, insiste-t-elle, j’en émaille le texte sans les légender, afin que le lecteur puisse se les approprier en toute liberté. Elles sont là pour évoquer une atmosphère, elles sont ouvertes à l’interprétation de chacun.» Par leur ancienneté, ces clichés de soleil, de neige et d’enfances lointaines se rattachent tout naturellement à l’univers enchanté de Nonna, la grand-mère paternelle qui vivait avant la Seconde Guerre mondiale dans une villa seigneuriale en Sicile. Antonia a hérité de ses papiers les plus personnels et s’en repaît.

«Faut-il organiser cette mémoire ou la laisser se décomposer dans le temps», se demande le personnage principal du roman. «Je saute d’une époque à l’autre, d’une voix à l’autre. Et toutes ces personnes sur les photographies qui me regardent fixement et que je ne reconnais pas.»

Ce «faux journal», parole de romancière, ne fait qu’une centaine de pages. «C’est plus que l’essentiel que je voulais y mettre. J’ai ajouté un peu de matière. Pour moi, ce témoignage doit rester bref et concentré», explique Gabriella. «La part de mystère laissée au lecteur est comme les fragments de toile nue que je laisse sur mes tableaux», ajoute celle dont l’activité de plasticienne a souffert un peu ces derniers temps de ses débuts en littérature.

Elle a proposé ce premier roman à Caroline Coutau, des Éditions Zoé, qui l’a encouragée à lui donner la forme qu’on lui connaît. «J’avais envisagé de publier les lettres citées dans mon livre dans la langue de leur auteur. Ainsi serait-on passé de l’anglais à l’allemand et au français, avec la traduction en bas de page. L’éditrice me l’a déconseillé pour assurer un confort de lecture suffisant.

Cosmopolite et polyglotte, Gabriella l’est tout autant qu’Antonia. «Je suis faite d’origines silencieuses que je fréquente toutes et qui m’ont construite». Son patronyme, Zalapì, évoque à lui seul le voyage des Albanais chrétiens venus peupler la région de Sicile appelée depuis lors Piana degli Albanesi. Dans la langue des Arbëresh (nom albanais de ce peuple), Zalapì veut dire «Viens, frère, bois!» «C’est prouvé, je suis allé le leur demander sur place!» précise Gabriella. (24 heures)