Une trentaine d’auteurs racontent la Coupe du monde en BD

C’est le genre de livre idéal pour briller en société ces jours, à l’heure de la mi-temps. En près de 200 pages, un album collectif raconte l’histoire de la Coupe du monde de football, à travers trente moments d’anthologie. Le tout en BD. Mixant des plages documentaires riches en informations et anecdotes avec de courtes séquences de trois pages relatant des épisodes pas forcément très connus, le scénariste Emmanuel Marie retrace la grande épopée d’un événement sportif aux enjeux économiques et politiques.

On (re)découvre ainsi qu’aux temps héroïques de la première Coupe du monde, en 1930, de nombreuses équipes européennes avaient été rebutées par les deux mois de trajet en bateau qu’exigeait un déplacement en Uruguay. Le professionnalisme étant alors très peu développé, certains joueurs n’avaient pas obtenu le feu vert de leur entreprise pour prendre part à la première grand-messe du ballon rond. En cases et en images, Andrea Meloni montre les joueurs de l’équipe de France s’entraînant sur le pont du paquebot Conte Verde durant la traversée de l’Atlantique, en sautant pardessus des fauteuils disposés sur le pont. Un fait avéré, confirmé par une photo d’archive.

Disputée entre l’Argentine et l’Uruguay, la première finale du Mondial avait déjà provoqué des étincelles, chaque équipe exigeant d’utiliser son propre ballon. L’arbitre belge de la rencontre trancha: le ballon argentin pour la première mi-temps, le ballon uruguayen pour la seconde. Prudent, le directeur de jeu accepta d’officier à condition qu’un bateau soit prêt à appareiller, une heure après le match, afin qu’il puisse quitter le pays prestement, au cas où les événements dégénéreraient.

Plus loin, le fan de foot (davantage que l’amateur de BD) apprendra qu’on peut mourir pour un but contre son camp et qu’on peut former une équipe pour un pays qui n’existe pas. Sans échapper à l’aspect fourre-tout, l’ouvrage des Éditions Petit à Petit revient sur quantité de faits plus ou moins cocasses. Celui, par exemple, qui vit le onze de France de 1978 disputer un match en Argentine avec d’étonnants maillots rayés vert et blanc. Explication: ayant oublié leur habituelle tenue bleue, les joueurs entraînés par Michel Hidalgo avaient dû, au débotté, enfiler un équipement prêté par un petit club de banlieue fondé par des pêcheurs. Autre temps, autres mœurs… (24 heures)