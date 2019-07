Vous avez bien bu? Eh bien lisez maintenant!

En matière de Fête des Vignerons, il est plus raisonnable de compter les verres bus que les pages lues. Mais il n’y a pas que l’ivresse, ce «carpe diem» qui file dans l’écume des jours. Les joyeuses gueules de bois se dissiperont bientôt et la nostalgie de cette période festive et célébratoire donnera envie à certains de poursuivre l’expérience, ou plutôt de rehausser les souvenirs par l’un des livres publiés pour l’occasion.

En premier lieu, il y a les poèmes des librettistes Blaise Hofmann et Stéphane Blok, «Fêtes des Vignerons 2019. Les poèmes» (Éd. Zoé et Campiche). Les mauvaises langues diront que c’est l’opportunité de les découvrir puisqu’ils n’étaient pas audibles pendant le spectacle en raison d’une sonorisation aléatoire, mais les mélomanes à l’ouïe fine y retrouveront leurs chants d’arène avec bonheur. Blaise Hofmann a d’ailleurs mis les bouchées triples. Il a aussi dévoilé ses coulisses de la manifestation dans «La Fête» (Éd. Zoé) et réalisé un ouvrage destiné à la jeunesse avec «Jour de Fête» (Ed. La Joie de Lire), illustré par Fanny Dreyer, où il approche l’événement à travers le regard d’une figurante de 11 ans.

Parmi les publications qui s’adressent volontiers aux lecteurs qui ne connaissent pas (encore) les joies du vin, on trouve aussi la «Petite histoire de la Fête des Vignerons – racontée par Balthazar le lézard» (Ed. L’Aire) signée par Yves Christen (texte) et Ninosca Borel (illustrations). Elle fait miroiter de nombreuses facettes du rendez-vous, sans hésiter à évoquer l’édition de 2040, pour les plus impatients.

Historique ou subjectif

Ceux qui, plus sourcilleux, cherchent des précisions historiques sur la tradition peuvent se rabattre sur «La Fête des Vignerons de 1797 à 2019», de Sabine Carruzzo-Frey et Fanny Abbott (Ed. Presses polytechniques et universitaires romandes, collection «Savoir suisse») pour se replonger sur les 12 éditions qui, depuis 1797, soulèvent la ferveur d’un pays de boit-sans-soif et mieux comprendre ce rituel rassembleur autour des métiers de la vigne.

Pour une plongée plus subjective, notre chroniqueur 2019, Philippe Dubath, a réuni ses textes écrits en 1999 après avoir participé aux cortèges de la Fête dans «Laura, une vache en liberté» (Ed. de L’Aire). Ses souvenirs ont déjà 20 ans mais ils rappellent que certaines choses ne changent pas, ou si peu. Une incursion au cœur de l’esprit et des défilés, rythmée par une plume et un œil. Un auteur aussi responsable de la rédaction du «Livre officiel de la Fête des Vignerons 2019» mais qu’il faudra attendre jusqu’à mi-septembre – lui aussi édité à L’Aire.

Les nombreux figurants (5500) ont travaillé d’arrache-pied. Un ouvrage leur est particulièrement destiné. Il retrace les préparatifs dans «Une Fête d’avance» (Ed. Attinger) avec des textes et des photographies de Pierre Dominique Chardonnens, de Lauren Pasche et de Michel Bertholet. Vous étiez dès 2017 aux castings, essayages, répétitions? Vous devriez vous y retrouver!

Le tour du Ranz des vaches

Parmi les moments forts d’une Fête des Vignerons, il y a le Ranz des vaches. Hélas malmené lors de la soirée fribourgeoise, ce monument de l’art vocal populaire du pays et partie intégrante de chaque édition depuis plus de trois siècles n’est pourtant pas toujours bien connu, même de ses fans les plus fervents. Pour y remédier, «Le Ranz des vaches» de Dominique Michellod se propose de faire le tour de la question en quelques pages où l’on apprend que le fameux «Lyoba» était interdit dans les rangs de l’armée des rois de France car tout Suisse qui l’entendait désertait ou se démoralisait sous le coup d’un irrésistible «Heimweh»! Même Jean-Jacques Rousseau rappelle l’anecdote (la légende?) dans son «Dictionnaire de la musique».

S’il faut savoir boire son coup, il faut aussi rire un coup. Last but not least, le recueil de dessins humoristiques de Pascal Bertschy, «La Fête des Vignerons» (Ed. Bertschy.co), comporte suffisamment de traits saillants et alcoolisés pour y parvenir. Le dialogue de ses deux papys de Lavaux résume l’ambiance: «- Une à peine finie, on se réjouit de la prochaine! - Tu parles de la Fête ou de la bouteille?»