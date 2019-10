À travers les images, mille facettes du féminisme de 1857 à 2017

En cette année de grève des femmes, les publications sur la cause fleurissent aux étals des libraires. Au milieu des essais, biographies, pamphlets et BD «L’art du féminisme» a les atours d’une œuvre à part. Sous son élégante couverture aux poings brandis sur fond rosé, se cache une monographie passionnante retraçant l’évolution du féminisme à travers 350 œuvres visuelles, de 1857 à 2017.

Cette sélection de tableaux, affiches, photographies, sculptures, performances ou vidéoclips offre une grille de lecture originale au combat pour l’égalité. À travers les regards de ces femmes issues de cultures diverses se déploient plusieurs strates de découvertes: la rencontre tout d’abord avec des centaines d’artistes dont les parcours individuels illustrent les luttes de leurs époques respectives. Des créatrices du XIXe siècle ayant forcé les portes des écoles d’art, aux revendicatrices d’aujourd’hui, engagées pour un monde dépassant les schémas de genre, chacune livre son témoignage, construisant création après création un nouveau regard sur la féminité, en même temps qu’une nouvelle place pour la femme.

L’ouvrage dessine aussi une fresque historique sur les grandes étapes de l’émancipation, passant notamment en revue la lutte pour le droit de vote, les deux guerres mondiales et leurs affiches de propagande pour le travail féminin, dont l’iconique «We can do it», représentation d’une ouvrière américaine en 1943, aujourd’hui encore symbole de la force des femmes.

Coécrit par trois chercheuses anglo-saxonnes, l’ouvrage sort simultanément dans plusieurs pays. Chez Hugo Image, qui l’édite en francophonie, Marie Decrême évoque un coup de cœur: «C’est un livre dense, mais on se laisse porter par ces images, on peut y piocher au hasard, le regard accroche et ensuite on peut approfondir.»