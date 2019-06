C.F. Ramuz avait imaginé une fin du monde caniculaire

Les canicules n’ont pas que des défauts; elles inspirent parfois de grandes œuvres. Celle de juillet 1921 (38 degrés à Genève) venait à peine de retomber quand Charles Ferdinand Ramuz s’est mis à écrire «Présence de la mort». L’exergue de l’édition originale rappelait l’inspiration brûlante du livre: «En souvenir d’un été où on a pu croire que ce serait ça.»

Roman méconnu, dont l’originalité narrative a déconcerté la critique de l’époque, «Présence de la mort» est à lire de préférence dans un bain d’eau glacée. La température s’y élève à chaque page. Une chaleur de plus en plus accablante s’abat sur le petit monde ramuzien: le lac, les vignobles de Lavaux, Lausanne, les campagnes vaudoises, les alpages, la Savoie, tous ces paysages qui nous sont familiers. C’est l’effondrement caniculaire à domicile. Une apocalypse de proximité.

Une canicule s’appréhende avec un thermomètre, mais aussi avec des souvenirs, des images, des récits, des romans… Bref, une culture. Du côté de la science-fiction, la canicule est souvent punitive. Dans «Sécheresse» de J.G. Ballard (1964), les océans sont si pollués que l’évaporation ne se fait plus: il a cessé de pleuvoir et le désert s’est étendu à la terre entière. Dans «Ciel brûlant de minuit» de Robert Silverberg (1994), l’humanité du XXIVe siècle étouffe sur la planète qu’elle a surexploitée. On paie ses fautes en transpirant, comme dans les représentations ordinaires de l’enfer.

En revanche, pas la moindre punitive dans «Présence de la mort». C’est «par un accident survenu dans le système de la gravitation» que la terre se rapproche du soleil. La presse l’annonce, mais c’est «trop grand» pour être cru. On suspecte des fake news: «Les journaux ne se vendaient plus…» dit un client de l’épicerie. Comment croire à la disparition d’un monde qui semblait devoir durer toujours? «On n’a pas beaucoup d’imagination chez nous.»

Mais les températures grimpent. Un degré par jour. Le Léman se remplit d’algues et de mousses. Le doute fait son chemin. Et si c’était vrai? Au café, on mesure la nouveauté: «On avait l’habitude de mourir chacun pour son compte…» Mais ça va changer, on s’en ira tous ensemble.

Peu à peu, la canicule défait tout. Le respect du règlement. La bienséance. L’ordre social. L’unité du couple où chacun est renvoyé à la solitude de sa propre mort. Dans les quartiers bourgeois, la présence de l’armée aide à se convaincre que «la société tient bon». Mais la ville populaire gronde, boit, sort de ses bas quartiers, chante «L’internationale», saccage les banques de la place Saint-François. La gare marchandise est en feu. Le travail s’arrête. L’argent n’a plus cours. Des barrages fleurissent dans les campagnes vaudoises où chaque village devient une île où l’on se méfie du voisin. La canicule mène à la guerre de tous contre tous. S’il n’y a plus d’avenir, tout est permis…

Certains cherchent le salut en altitude. D’autres préfèrent en finir en se noyant dans le Léman qui n’est plus qu’un «rond d’eau morte». Et l’écrivain-narrateur, entraîné dans la même course mortelle que ses créatures, reste rivé jusqu’au bout à sa table de travail pour dire adieu à la beauté du monde qu’il a tant aimée et qui s’en va. Dans «Présence de la mort», la canicule ramène à la conscience de la finitude. C’est une idée finalement assez rafraîchissante. (24 heures)